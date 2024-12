Elton John ha compartido detalles sobre sus problemas de salud, revelando que aún enfrenta dificultades visuales en un ojo, tras una grave infección ocular que sufrió durante el verano. El cantante británico, quien había informado previamente sobre la pérdida de visión en su ojo derecho, mostró su preocupación por las complicaciones que esto representa para su carrera musical.

Elton John sobre su estado de salud



Durante una función de gala del musical ‘The Devil Wears Prada’ en Londres, celebrada este domingo 2 de diciembre, Elton John expresó su agradecimiento hacia su esposo, David Furnish, a quien describió como su “roca”. El británico reveló cuál es su situación actual.



“No pude asistir a muchos de los preestrenos porque, como saben, he perdido la vista, así que me resulta difícil verlo. Pero me encanta oírlo y, vaya, esta noche sonó genial”, detalló de una manera emotiva.

En una entrevista con ‘Good Morning America’ hace unos días, Elton John confesó que este problema en su ojo ha afectado gravemente su capacidad para trabajar.



“Desgraciadamente, perdí la visión de mi ojo derecho en julio porque tuve una infección en el sur de Francia y ya hace cuatro meses que no puedo ver, y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado. Entonces, hay esperanza y ánimos de que estaré bien, pero… estoy un poco estancado en este momento, porque puedo hacer algo como esto, pero entrar al estudio y grabar no sé, porque no puedo ver una letra para empezar”, explicó en su entrevista.



La previa revelación de Elton John



Como se recuerda, Elton John dio a conocer su difícil situación en una pasada publicación que compartió en sus redes sociales.



“Durante el verano, he estado lidiando con una infección ocular grave que lamentablemente me ha dejado con visión limitada en un ojo. Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”.

El agradecimiento del británico se extendió hacia el personal médico que le brindó atención, así como a los familiares que lo apoyaron durante su proceso: “Estoy muy agradecido con el excelente equipo de médicos y enfermeros y con mi familia, que me han cuidado durante las últimas semanas”.