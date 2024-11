Elton John: “No puedo ver, ni leer nada. Estoy atrapado”

Luego de que hace unos meses comunicara que padecía una infección en la vista de la que esperaba recuperarse, Elton John ha revelado en el programa ‘Good Morning America’ que no ha mejorado y ha limitado su vida.

“Durante el verano he estado lidiando con una grave infección ocular que, desafortunadamente, me ha dejado con visión limitada en un ojo. Es un proceso extremadamente lento y llevará un tiempo que la vista vuelva al ojo impactado”, decía hace unas semanas transmitiendo tranquilidad a sus seguidores y reafirmando que estar en casa favorecía la recuperación de su vista.

Pero la estrella de la música se ha presentado en ‘Good Morning America’ para hablar con sinceridad sobre su salud. “Ha pasado un tiempo desde que hice algo. Lamentablemente perdí la visión en mi ojo derecho en julio debido a una infección en el sur de Francia. Han pasado cuatro meses y no he podido ver. Y mi ojo izquierdo tampoco está en las mejores condiciones. No puedo ver nada, no puedo leer nada, no puedo mirar nada”.

Sobre si puede o no seguir trabajando en un nuevo disco, el cantante ha declarado que “hay esperanza de que estará bien, pero estoy atrapado en el momento. Puedo hacer algo como esta entrevista, pero entrar al estudio y grabar, no lo sé. Literalmente, no puedo ver”.

Elton John estrenará en diciembre su documental Never Too Late que verá la luz el 13 de diciembre en Disney+. Dirigida por R.J. Cutler y el esposo de John, David Frunish, la producción presentará un repaso de los 50 años de carrera del célebre músico.

El artista británico de 77 años presentará sus primeros años en las industria musical, así como sus adicciones y cómo logró superar todas las adversidades hasta convertirse en una verdadera leyenda de la historia de la música.