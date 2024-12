Nico Ponce, actor y cantante, es conocido por su carisma y talento en la pantalla, pero en esta ocasión, el protagonista de 'Pobre novio' nos ofrece una mirada más cercana a su vida y carrera. En esta entrevista para La República, Ponce habla con sinceridad sobre sus experiencias en el mundo de la actuación, su amor por la música, y sus proyectos más recientes. Desde su trabajo con 'Papá en apuros' hasta su participación en la telenovela 'Pobre novio', Nico sigue demostrando su versatilidad como actor.

En medio de su creciente popularidad, el actor no deja de estar atento a lo que ocurre en la industria, y eso incluye las estrategias de competencia que los canales de televisión utilizan para mantener la audiencia cautiva. Recientemente, el estreno de 'Pobre novio' coincidió con el de la nueva serie de América Televisión, 'Nina de azúcar', lo que generó gran expectativa en los medios. Aquí, Ponce ofrece su perspectiva sobre esta competencia entre canales y cómo maneja la situación.

Coincidencia en ambos estrenos

Nico Ponce habló sobre la coincidencia de los estrenos de 'Pobre Novio' y 'Nina de azúcar', dos series que salen al aire el mismo día, creando una gran competencia entre los canales: Latina y América Televisión. Para el actor, esta situación no es nada nuevo. "Es el viejo truco, ¿no?", dijo Ponce con una sonrisa. "Estrategias de competencia que son válidas, pero sinceramente, no trabajo pensando en competir. Mi enfoque está en dar lo mejor de mí en cada proyecto: alma, corazón y vida", afirmó el actor.

'Nina de azúcar' y 'Pobre novio': de qué trata, avance, personajes, y todo sobre las nuevas telenovelas de América TV y Latina.

Aunque la coincidencia de los estrenos generó una gran atención mediática, Ponce dejó claro que no siente presión por la competencia. "Mi enfoque está en el trabajo que hago y en el personaje de Santiago, que es lo que realmente importa", añadió. Para el actor, lo importante es seguir trabajando con compromiso y dedicación en lo que hace, independientemente de las tácticas que utilicen otros canales.

Ponce también expresó su admiración por el trabajo que realiza Latina, el canal que produce 'Pobre novio'. "Latina tiene claro su camino y sigue apostando por una línea definida, sin desviarse por lo que hagan otros canales. Esa claridad es fundamental para el éxito", dijo el actor. De esta manera, dejó claro que se siente respaldado por el canal y por su equipo de trabajo, lo que le permite concentrarse en su personaje sin distracciones.

La opinión de Nico Ponce sobre los paneles de "Pamela...me fuiste infiel"

Un tema que generó gran revuelo en su momento fueron los paneles de "Pamela... me fuiste infiel", utilizados para promocionar la telenovela, en los que se muestra una situación de infidelidad que ha provocado múltiples comparaciones con la realidad mediática, especialmente después de que muchos usuarios lo vincularan con los casos de Christian Cueva y Pamela Franco. Sobre este fenómeno, Ponce compartió su opinión: "Me pareció espectacular que se hiciera viral porque la novela habla precisamente de cómo las redes sociales convierten todo en algo viral. Fue divertido ver que lo de Pamela infiel se hiciera viral también en la vida real. Creo que la ficción se mezcló un poco con la realidad, y eso es genial", señaló.

Foto: captura/TikTok

El actor también destacó cómo la telenovela refleja el impacto de las redes sociales y el consumo inmediato de información en la actualidad. "Latina está haciendo un gran trabajo con la comunicación y el apoyo a sus artistas. Eso me motiva mucho a involucrarme y colaborar, porque sé que hay un soporte por parte del canal", expresó Ponce, quien se siente respaldado por el equipo de producción.

La evolución de 'Pobre Novio' y el cambio en su carrera

Nico Ponce no solo habló de la competencia, sino también de la evolución técnica de 'Pobre novio'. Según el actor, la serie tiene un nivel de calidad impresionante, especialmente en los primeros capítulos. "La calidad técnica es increíble. El primer capítulo tiene una carga dramática muy fuerte, llena de emociones y giros que sorprenderán al público", aseguró. Para Ponce, 'Pobre novio' es una serie que no solo habla de amor, sino también de familia, relaciones personales y superación, elementos que la hacen atractiva para una audiencia diversa.

Además, Ponce destacó las diferencias entre su personaje de 'Pobre novio', Santiago, y el que interpretó en 'Papá en apuros', Matías. Según él, mientras que Matías era un personaje más fuerte y confrontativo, Santiago es más tranquilo, tierno y positivo. "Santiago es un tipo que siempre está ahí para su familia y amigos, y aunque siente que la culpa de lo que le pasa es suya, siempre trabaja desde el corazón", explicó Ponce.

La conexión de Nico Ponce con su personaje Santiago García

Nico Ponce reflexionó sobre la similitud entre su personaje de 'Pobre novio', Santiago, y él mismo. "Siempre trato de poner algo de mí en mis personajes. Santiago es un chico sencillo, humilde, familiar, que quiere mucho a su mamá y detesta las mentiras. Yo comparto esas características", comentó. A lo largo de la serie, Santiago se enfrenta a situaciones complicadas, pero siempre actúa desde el corazón, lo que Ponce encuentra cercano a su propia personalidad.

Foto: Difusión

Además, el actor reconoció que, como él, su personaje también es sensible: "Soy muy sensible. Compongo canciones, toco guitarra de madrugada, y he llegado a escribir discos inspirados en mis exparejas. Esa sensibilidad es algo que también le he puesto a Santiago", explicó. Sin embargo, Ponce destacó algunas diferencias. "Creo que soy más extrovertido que él y estoy más acostumbrado a estar frente a cámaras. Santiago, en cambio, no es así, pero las similitudes entre nosotros están en la sinceridad y la aversión hacia las mentiras y las personas con doble cara", agregó.

Nico Ponce revela su amor por la música

Fuera de la actuación, Nico Ponce es un apasionado de la música. Aunque su carrera está centrada en la actuación, Ponce ha compuesto canciones e incluso ha escrito discos inspirados en sus experiencias personales. "La música siempre ha estado conmigo. Es algo que me conecta con mis emociones y que me permite expresarme de manera diferente", confesó el actor.

A pesar de que la música forma parte importante de su vida, Ponce dejó claro que su principal enfoque sigue siendo la actuación. "No me veo dedicándome exclusivamente a la música, pero definitivamente me gustaría componer para otros artistas o producciones", señaló. El actor también dijo que sus canciones suelen ser románticas, inspiradas en el amor y las emociones que atraviesa.

Su vida amorosa y su rechazo a los realities

En cuanto a su vida amorosa, Ponce se mostró relajado y optimista. "No creo que no tenga suerte en el amor, simplemente pienso que la persona indicada aún no ha llegado", comentó. Para él, lo más importante es concentrarse en su propio crecimiento y ser la mejor versión de sí mismo. "Una vez escuché a alguien decir algo sabio: conviértete en la persona que merezca a quien buscas. Si quiero una pareja humilde, sincera y con los pies en la tierra, debo trabajar en ser alguien que merezca a esa persona. Por eso, trato de vivir con disciplina y humildad, siempre buscando crecer", señaló el protagonista de 'Pobre novio'.

Por último, cuando se le preguntó sobre su participación en un reality internacional, como Nicola Porcella en 'La casa de los famosos', Nico fue claro en su respuesta. "Me han contado lo que ha tenido que hacer mi compadre Nicola para alcanzar esa fama, y la verdad, no es lo mío. Quizás algo más relacionado con el amor, como lo que hizo Flavia Laos, podría considerarlo si fuera algo ligero y simpático, pero no más", afirmó.

El actor explicó que no le interesan los realities porque no se siente cómodo con la dinámica de esos programas, que a menudo mezclan lo real con lo ficticio: "No me identifico con los realities. Si hubiera querido dedicarme a eso, habría construido mi carrera con base en ellos. No me gusta porque suelen manejar historias que no son reales. No estás actuando ni siendo un personaje, pero tampoco eres tú realmente; terminas vendiendo algo falso.", concluyó Nico.