"Pamela... me fuiste infiel": ¿por qué se volvió viral y quién está detrás de los carteles que circulan en Lima?

En los últimos días, en Lima se han colocado carteles con frases como "Pamela... me fuiste infiel", "Pamela.... me rompiste el corazón" y "Pamela... me dejaste por un sugar". Los anuncios, que además de paneles, estaban siendo mostrados por personas en los semáforos, están firmados por Santiago García.

En redes sociales, las personas no dudaron en comentar sobre este caso que rápidamente se hizo viral en plataformas como TikTok. "El sugar podía mantenerlos a ambos jaja", "Es que Pamela ya estaba cansada de invitarle todo y prestarle dinero", "Mal momento para llamarse Pamela", "En Perú nunca te aburres", "No me estén dando ideas", "Las Pamela están dando la hora, unas infieles y otras, pues, ya sabemos, jajajaja. Bien por ellas, siempre Teresa", fueron algunas de las réplicas.

Sin embargo, estos paneles en diversos puntos de Lima no están dando a conocer específicamente un caso de infidelidad de la vida real. Formarían parte de una campaña publicitaria para dar a conocer una nueva producción de Latina Televisión. Esto, debido a que Santiago García es uno de los protagonistas de la novela 'Pobre novio', telenovela peruana que será el reemplazo de 'Pituca sin lucas'.

¿Quién es Santiago García y qué tiene que ver con Latina?

Santiago García es el personaje principal de 'Pobre novio', una novela peruana -adaptación de una producción chilena- que espera que atraiga al público como en el caso de 'Pituca sin lucas' y 'Papá en apuros'. La trama de esta producción inicia son Santiago, quien es abandonado por su novia el mismo día de su boda. Él se vuelve rápidamente viral al atravesar por este episodio y en redes sociales suben clips del momento con el #PobreNovio. Ante todo el revuelo, Santiago se convierte en una personalidad de internet y en uno de los solteros más codiciados.

A raíz de su nueva fama, un empresario se acerca a Santiago y le plantea hacer una rifa en la que él sea el premio, por lo que tendría que convertirse en el esposo de una nueva mujer. El juego de azar atrae a muchas jóvenes que tienen el completo interés de contraer nupcias con él, no obstante, el caso da un giro inesperado cuando, a medida que va avanzando el concurso, Santiago se enamora de otra muchacha, pero ya no puede detener el proceso, por lo que pone en aprietos a los organizadores de la rifa.

¿Quiénes formarán parte de 'Pobre Novio'?

El influencer Ric La Torre dio a conocer que entre los principales actores de 'Pobre Novio' están Andrea Luna, quien interpreta a Romina en 'Al fondo hay sitio'; Priscila Espinoza, actriz de ‘Pituca sin Lucas’ que dio vida a María Gracia Rizo Patrón; y Nikko Ponce, exintegrante de ‘Papá en Apuros’ y recordado por interpretar al futbolista Paolo Guerrero en miniserie de Netflix.

Según Ric La Torre, este trío encabezará la nueva producción de Latina. El resto del elenco aún no ha sido revelado, pero se especula sobre la aparición de algunas caras conocidas de ‘Papá en Apuros’ y ‘Pituca sin Lucas’.