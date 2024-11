La modelo Grasse Becerra ha compartido detalles inesperados sobre su vínculo con el futbolista Edison Flores, generando revuelo en las redes sociales. En medio de un contexto complicado, donde la esposa de Flores, Ana Siucho, ha tomado decisiones drásticas, Becerra se convierte en el centro de atención.

La situación se torna más compleja tras las recientes amenazas que ha recibido Ana Siucho, quien decidió abandonar Perú junto a su familia. A pesar de que su esposo se encontraba jugando en un club peruano, la modelo optó por mudarse a Estados Unidos, buscando proteger a su familia de las repercusiones de sus declaraciones sobre el caso ‘Chibolín’.

En este contexto, Grasse Becerra ha revelado que siempre vio a Edison Flores como un “muñequito”, lo que ha llevado a especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

¿Qué dijo Grasse Becerra sobre Edison Flores?

El programa 'Amor y Fuego' contactó a Grasse Becerra para consultarle si en algún momento tuvo problemas con Ana Siucho, en relación al futbolista Edison Flores. Ante esta pregunta, la exchica reality negó categóricamente haber tenido algún tipo de vínculo sentimental con el jugador de Universitario de Deportes, equipo del cual es seguidora declarada.

"De verdad que no lo conozco. Hace mucho tiempo cuando él estaba en la ‘U’, yo soy hincha de la ‘U’, yo quería que me firme una camiseta porque me parecía topo Gigio o sea un muñequito, chiquito, pero nunca lo llegué a conocer, no me interesa tampoco conocerlo, mucho menos ahora que es un hombre casado”, explicó Grasse Becerra al programa.

Por otro lado, la exmodelo reveló que tuvo una breve interacción con Ana Siucho mediante un mensaje privado, donde la esposa de Edison Flores le pidió que no opine sobre su vida. Según Grasse, esta situación le resultó bastante curiosa y llegó a la conclusión de que la intención de Ana era generar controversia.

"Yo discrepo en inbox, en Messenger y me dijo eso, me dijo que no me meta en su vida. O sea hello, me dio mucha risa porque dije WTF, yo la creía una chica mucho más madura. Lo único que puedo pensar es que ella quiere su show y como dicen en el espectáculo, quiere show, te voy a dar show”, afirmó Becerra.