La actriz peruana Milett Figueroa ha vuelto a acaparar la atención en la farándula, esta vez con una presentación que dejó a los argentinos sorprendidos. En una reciente edición del popular reality 'Cantando 2024', la exreina de belleza y actual novia de Marcelo Tinelli subió al escenario para cantar junto al famoso Rodrigo Tapari, exintegrante de la emblemática banda 'Ráfaga'. El momento se tornó especial cuando Milett se animó a interpretar el difícil tema 'Hasta que me olvides' de Luis Miguel, logrando captar la atención de los cibernautas y televidentes.

Milett Figueroa impacta a los argentinos tras cantar en vivo, canción de Luis Miguel

En el escenario de 'Cantando 2024', Milett Figueroa demostró su talento ante toda la televisión argentina. Durante la interpretación del tema de Luis Miguel, la influencer no solo demostró su capacidad vocal, sino también una gran conexión con Rodrigo Tapari, quien la acompañó en ese impactante momento.

Su interpretación a capela sorprendió tanto al jurado como al público, quienes elogiaron su valentía y habilidad vocal. La presentación fue compartida en las redes sociales del programa de América TV, donde los comentarios no se hicieron esperar. Los fans elogiaron a Milett, incluyendo afirmaciones como "Canta mejor que muchas participantes" y "Milett es una divina, lindo dúo con Tapari". La audacia de la modelo peruana para pararse y cantar en vivo, sin ensayos previos, ha generado comentarios como: "Milett a capela sin ensayo, un tema difícil de cantar y lo hizo increíble", lo que confirma que su talento no pasa desapercibido en la televisión argentina.

Milett Figueroa ENCARA a jueza del ‘Cantando 2024’ tras cuestionar su voz

Hace unos días, Milett Figueroa respondió a las críticas sobre su voz durante su participación como jurado en 'Cantando 2024'. La modelo había expresado su descontento con la puntuación otorgada por la cantante Gladys 'La Bomba Tucumama', quien, según Milett, evaluó a un concursante en base a la simpatía en lugar de su actuación. Este desacuerdo generó un enfrentamiento entre ambas, ya que Figueroa enfatizó que las calificaciones deben ser justas y objetivas, centradas en los méritos artísticos y no en emociones. Como era de esperar, ‘La Bomba’ no se quedó callada ante el cuestionamiento: “Milett, cualquier cosa es que vos juzgues la parte vocal de él”, señaló la artista de 59 años.

Milett Figueroa aseguró que no permitirá que la sigan cuestionando por su voz. Foto: captura/América TV

En otro momento, la intérprete del musical de ‘Pantaleón y las visitadoras’ expresó su descontento de que la cuestionen a ella por su voz. “Cada vez que voy a dar mi opinión, no me van a estar juzgando vocalmente porque yo no estoy acá para que para ser juzgada, estoy acá para dar mi opinión y de verdad hay que juzgar lo que vemos acá, no por cariño”, sentenció Milett.

A pesar de la controversia, Milett aseguró que no tiene problemas personales con 'La Bomba', a quien admira, pero insistió en la necesidad de mantener criterios objetivos en las evaluaciones. Reconoció que su puesto en el jurado se debe a su relación con Marcelo Tinelli, pero defendió su derecho a realizar juicios basados en el desempeño vocal de los concursantes.