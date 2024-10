Flor Polo, hija de Susy Díaz, está entre las candidatas al certamen de belleza ‘Miss mundo Latina Perú’, quienes se presentaron en el set de 'América hoy' el último 9 de octubre. Sin embargo, la ausente fue la también hija de Augusto Polo Campos, por lo que las conductoras Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, no dudaron en expresar su molestia por considerarlo un desplante. Esto, debido a que ya habían confirmado a los televidentes que Florcita estaría en el set de América televisión.

Sin embargo, la organización del miss se contactó con el programa y aseguró que Florcita se había incomodado con un reportaje realizado por el magazine sobre su faceta artística y el cual hizo que se sintiera incomoda debido a que se burlaron de su manera de cantar. Este desplante no fue tomado de buena manera por las conductoras y arremetieron fuertemente contra ella. Por esa razón, la famosa hija de Susy decidió romper su silencio y dio un potente mensaje contra las presentadoras del espacio de farándula.

¿Qué les dijo Flor Polo a las conductoras de ‘América Hoy’?

Flor Polo aceptó declarar para las cámaras de ‘Todo se filtra’ de Panamericana TV, conducido por Kurt Villavicencio. Durante la entrevista, se le consultó sobre el motivo por el cual rechazó la invitación de ‘América Hoy’ para presentarse en el programa matutino junto a las demás candidatas del ‘Miss Mundo Latina Perú’.

“Yo estoy en otra etapa y ese programa lejos de motivarme me desmotiva. No valen la pena y nunca estaré sentada en ese lugar. Qué se sigan burlando de mí, eso no me afecta. Mi mamá me enseñó a estar bañada en aceite y si los perros ladran es porque estamos avanzando”, dijo la también influencer de 38 años con una sonrisa.

Flor Polo dio declaraciones exclusivas a Panamericana refiriéndose al programa de América Tv. Foto: Panamericana.

¿Cuál fue el reportaje de ‘América hoy’ que enfureció a Flor Polo?

A Flor Polo, expareja de Néstor Villanueva, le habría incomodado un reportaje emitido en ‘América Hoy’ sobre sus mejores momentos en programas de baile y su faceta como cantante. En dicho segmento, se mostraba un videoclip de su propia versión de ‘Pa' tipos como tú’ de Shakira, y mientras las conductoras se burlaban de ella, Flor se encontraba presente en el set del programa en ese entonces. No le gustó que lanzarán nuevamente esas imágenes.

Flor Polo no tomó con agrado que 'América hoy' se burle de su persona. Foto: Panamericana.

¿Cuál fue la reacción de Janet Barboza al desplante de Flor Polo?

En la edición del lunes 7 de octubre, el programa 'América Hoy' había anunciado la presencia de Flor Polo y otras concursantes del certamen Miss Mundo Latina Perú. Sin embargo, la hija de Susy decidió no asistir, lo que llevó a que las demás modelos participantes también se ausentaran. Ante esta situación, Janet Barboza expresó su molestia y señaló que no era justo que todas las participantes del concurso de belleza declinaran la invitación debido a la incomodidad de una sola concursante.

“Aquí hay algo que decirle a la organización, no les conviene Flor Polo Díaz como participante. Quienes hacen estos concursos necesita pantalla, para que tengas más sponsors”, dijo la presentadora añadiendo también que los concursos de belleza requieren mayor visibilidad para atraer patrocinadores, y expresó que su acción era como "ser una piedra en el zapato de la organización".