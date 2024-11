En una reciente entrevista radial con Edwin Sierra, el futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco compartieron detalles de su relación, brindando una perspectiva sobre la confianza y los celos dentro de su vínculo amoroso. 'Aladino', que ha sido tema de interés en los medios de comunicación, dejó ver sus posturas en cuanto a la fidelidad y la seguridad que siente en su novia, generando una inmediata reacción de la intérprete.

Christian Cueva es 'parchado' en vivo por Pamela Franco tras cuestionar sus celos

Durante el programa radial, Edwin Sierra le preguntó directamente a Christian Cueva si se considera una persona celosa en su relación con Pamela Franco, conocida cantante de cumbia. La respuesta del futbolista fue clara y dejó entrever que tiene una visión particular sobre los celos en las relaciones. Al instante, la intérprete, anticipándose a su respuesta, aseguró que en sus relaciones nunca da motivos para que desconfíen de ella. Sin embargo, la respuesta de 'Aladino' mostró un contraste significativo respecto a esta declaración, lo que capturó la atención de los oyentes.

Christian Cueva se mostró sincero respecto a su visión sobre los celos. Afirmó que, aunque no se considera extremadamente celoso, sí siente que es "lo justo y necesario" para su relación con Franco. No obstante, la cosa no se quedó ahí, porque el futbolista peruano reafirmó su postura, lanzando un polémico comentario.

“Simplemente, la persona que ama tiene que ser celosa”, añadió, lo cual generó diferentes reacciones entre los seguidores de la pareja, además de críticas debido a que Pamela Franco y Christian Cueva fueron acusados de mantener una relación extramatrimonial cuando él todavía estaba casado con Pamela López, en el año 2018.