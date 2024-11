Después de que Pamela Franco y Christian Cueva mostraran públicamente su amor, tras el lanzamiento de una nueva versión de ‘El cervecero’, la conductora Gigi Mitre no dudó en cuestionarlos en ‘Amor y fuego’ e incluso los llamó un par de ‘cínicos’. Recordemos que en el pasado, la cumbiambera y el futbolista fueron amantes.



Gigi Mitre critica a Pamela Franco y Christian Cueva



A pesar de que en el pasado, tanto Pamela Franco como Christian Cueva pidieron perdón públicamente por la relación clandestina que tuvieron en 2019, eso habría quedado en el olvido y ya no tienen problemas de mostrarse juntos.

Fue así que la conductora Gigi Mitre, este jueves 14 de noviembre en la última edición del programa ‘Amor y fuego’, no dudó en ‘lapidar’ a Christian Cueva y Pamela Franco por la ironía con la que se muestran en la actualidad.



“Cuando busquen en el diccionario la palabra ‘cinismo’, reemplácese por ‘dícese de Pamela Franco y Christian Cueva’. Franco, Franco, qué bárbaro los dos (...). Cinismo y ellos se creen su mentira”, manifestó la presentadora de televisión.

En esa misma línea, su compañero Rodrigo González deslizó la posibilidad de que Pamela Franco en su momento solamente se disculpó en televisión con Pamela López, para no perder su trabajo como conductora.



“Seguro que lo que juró ahí lo hizo también para no perder el trabajo, ¿no? Porque quizás le dijeron que se siente ahí y arregle las cosas”, se cuestionó ‘Peluchín’ esta tarde.



Christian Cueva enamorado de Pamela Franco



Por otro lado, Christian Cueva en entrevista con un reportero de ‘Amor y fuego’, fue consultado sobre la transmisión en vivo que realizó su expareja Pamela López. Sin embargo, el futbolista ignoró dicha pregunta y prefirió hablar sobre Pamela Franco.



“Bueno voy a hablar de Pamela (Franco) Yo siempre he dicho que no es una oficialización porque es una realidad, es una realidad que uno desea y punto, son cosas que uno quiere en la vida y ya está. Sobre lo otro (López) prefiero no opinar”, señaló tajantemente.