Tony Rosado pasará a la fila de casados este sábado 9 de noviembre. El cumbiambero se caracteriza por interpretar temas que hablan del desamor, pero en su repertorio también se puede encontrar canciones románticas. Estas suelen estar dedicadas a su pareja sentimental Susan Pachecho, a quien considera su máxima inspiración. Si bien Pacheco ha acompañado al cantante en los principales momentos de su carrera, poco se conoce su futura esposa.

El cantante de cumbia ha señalado en más de una ocasión que su pareja se caracteriza por ser optimista y tener mucha disposición a brindarle apoyo en los momentos más difíciles. A continuación, conoce más sobre dicha relación.

¿Quién es Susan Pacheco, la futura esposa de Tony Rosado, y cuántos años llevan juntos?

Susan Pacheco lleva 35 años junto con el artista musical Tony Rosado, según señaló la pareja. Producto de esta relación, tuvieron dos hijas: Susan y Abel. La pareja también tiene una nieta.

En un reportaje del programa 'Estás en todas' de julio de este año, Susan Pacheco aseguró que el ‘secreto’ para que su relación haya podido mantenerse es gracias a que han podido realizar diferentes actividades juntos para evitar caer en la costumbre. “(La clave) es no caer en la rutina y los detalles, como regalarte flores”, aseguró la fémina.

En aquella ocasión, la pareja también refirió que pasar mayor tiempo juntos en casa a raíz del inicio de la pandemia les ha permitido conocerse más y fortalecer su relación.

Tony ha compartido su amor en redes sociales. Por ejemplo, en 2021, a través de una publicación de Instagram, el ‘Ruiseñor de la cumbia’ celebró de forma pública su aniversario número 33 con Susan.

Susan Pacheco celebró cumpleaños junto a Tony Rosado a lo grande

En octubre de 2019, Susan Pacheco y Tony Rosado captaron la atención de los programas de espectáculo. La pareja del cantante de cumbia celebró su cumpleaños a lo grande. Las imágenes difundidas en medios televisivos también mostraron al ‘Ruiseñor de la cumbia’ tocando sus más conocidos éxitos en el cumpleaños de su pareja.

Tony Rosado y Susan Pacheco llevan 34 años de matrimonio. Foto: composición LR/Karibeña/La Repúblcia

¿Cuál es la trayectoria de Tony Rosado?

Tony Rosado creció en la ciudad de Piura. Él ha cantado en varias agrupaciones, tales como Agua Marina, Armonía 10 o Miel de Abeja. En 1996 comienza a cantar con la Orquesta Internacional Pacífico. En esta agrupación, de la cual fue director y vocalista, trabajó por más de 15 años.

En la época de la pandemia, la banda se disolvió, según indicó el propio artista. “A raíz de la pandemia se disolvió todo. Y ahora que regresé me ponen o contratan orquesta (...) Ahora solo es Tony Rosado y orquesta. Nada más”, declaró en julio de 2022. Él es conocido en el medio musical peruano por interpretar famosas canciones, tales como “Ya te olvidé”, “Te eché al olvido”, “Corazón de piedra”, entre otros.

¿Cómo surgió la ‘rivalidad’ entre Tony Rosado y Marisol?

El ‘Ruiseñor de la cumbia’ reveló en un reportaje del programa “Estás en todas” que hubo un factor en especial que generó su distanciamiento con Marisol. Según aseguró Rosado, la cantante empezó a tocar algunos de sus temas musicales.

“Lo que pasó es que ella comenzó a cantar mis canciones. Ella se hizo conocida con mis canciones, entonces yo no le reclamé, sino que la gente me decía: ‘Tony, Marisol está cantando tus canciones’, y yo les decía: ‘Déjala, me hace conocido a mí’”, refirió el artista.

La vez que Tony Rosado se enojó porque en su concierto ‘no había público’

El 13 de marzo de 2022, Tony Rosado se presentó en el local Berlu Sport, en Alto Trujillo. Aquella noche, el concierto que ofreció el artista no pudo la acogida esperada. Esta situación generó una discusión con la organizadora del evento. El instante fue registrado por un usuario que se encontraba al lado del artista. El ‘Ruiseñor de la cumbia’ se enojó al ver que le estaban grabando e insultó al sujeto de la cámara.

¿Cuándo cantaron Tony Rosado y Marisol cantaron juntos por última vez?

El 19 de junio de 2021, todavía en pandemia, Marisol y Tony Rosado fueron reunidos en un mismo escenario por el decimosegundo aniversario de radio La Karibeña. Cantaron el tema “Te eché al olvido”, compuesto por Estanis Mogollon.

El concierto del medio de comunicación, propiedad de Higinio Capuñay Sarpán, fue online. Quedará la duda si en esa presentación Rosado le bromeó a Marisol sobre los temas que entonó en sus comienzos.

La vez que Susan Pacheco le hizo pedir perdón a Tony Rosado por ofender a las mujeres en público

En 2019, Tony Rosado declaró en público que su esposa cuestionó las actitudes y palabras que realizó en algunos conciertos y que provocó el rechazo de muchas personas. Según señaló el intérprete, su pareja fue le dijo que pida disculpas públicas a todas las mujeres por las palabras que pronunció.

¿Cómo se llama Tony Rosado?

Aunque algunos seguidores piensan que se trata de su nombre artístico, lo cierto es que el cantante de “Ya te olvidé” se llama Víctor Agustín Rosado Adana, mejor conocido como Tony Rosado.

Tony Rosado: canciones más populares

Entre los éxitos musicales de Tony Rosado se encuentran “Ya te olvidé”, “Sé que volverás”, “Lloro”, “Corazón de piedra” y más.

“Lloro” es uno de los temas mas pedidos en los conciertos del intérprete. “Yo de ti me enamoré cuando te conocí” dice las primeras letras antes de llegar al coro “Lloro, aunque no me ames por ti lloro, aunque me engañes por ti lloro, te quiero tanto y no te puedo olvidar”