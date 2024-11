Magaly Medina manda CONTUNDENTE MENSAJE a Génesis Tapia tras recordarle su paso por la cárcel

El lío mediático entre Magaly Medina y Génesis Tapia escribe un nuevo capítulo. La conductora de espectáculos había criticado duramente a la exchica reality por, aparentemente, haber perdonado la infidelidad de su esposo Kike Márquez, por lo que la exbailarina, cansada de los ataques, decidió contestarle fuerte en sus redes sociales y le recordó su paso por la cárcel, además de tildarla de "payasa" al hacer hincapié en la crisis matrimonial que tuvo con Alfredo Zambrano hace unos años.

Tras estos duros comentarios en su contra, la popular 'Urraca' fue entrevistada por Trome y no descartó iniciar acciones legales en contra de Génesis. Sin embargo, fiel a su estilo, volvió a minimizar a Tapia. "Tampoco hay que gastar pólvora en gallinazos, eso lo decidirá el Dr. Espinoza", resaltó la presentadora de ATV.

¿Magaly Medina demandará a Génesis Tapia tras fuertes ataques en su contra?

En una reciente entrevista para el diario Trome, Magaly Medina respondió sobre las posibles querellas que iniciará contra todo aquel que intente difamarla. "Esas cosas las ve él (Benji Espinoza), pero hay una lista en evaluación. Ahorita estamos empeñados en tomar el control de los juicios que tenemos en este momento", señaló, para luego apuntar en contra de Génesis Tapia, con quien se ha visto enfrentada en los últimos días.

"Tampoco hay que gastar pólvora en gallinazos, eso lo decidirá el Dr. Espinoza. Él junto a su equipo legal están y estarán atentos y recabando información perennemente, yo solo firmaré las cartas o querellas", sentenció Magaly Medina.

Magaly Medina recuerda polémicas de Génesis Tapia en televisión

Fiel a su estilo, Magaly Medina también decidió responderle a Génesis Tapia en su programa 'Magaly TV, la firme'. La conductora de espectáculos indicó que su equipo de producción había preparado un revelador informe sobre la trayectoria de la exchica reality en la televisión peruana.

"El fin de semana (...) a veces, la gente cuando me dedica minutos en sus redes sociales, no tengo tiempo para contestarles, pero hemos hecho una nota donde damos respuesta a algunas cosas que ella dice con total delicadeza. Porque eso de decir que ella ha hecho en televisión todo lo que ha querido (se burla)", empezó diciendo Magaly Medina, quien luego dio pase a un informe donde se exponía toda la vida televisiva de la exbailarina.

Luego de recordarle los escándalos en los que ha estado inmersa Génesis, Magaly volvió a minimizar a Tapia y aseguró que no volverá a tocar el tema por no tener relevancia para ella. "Este caso ya no nos interesa. Creo que la nota está bien hecha, bien explicada, no perdamos tiempo tampoco", aseveró.

¿Qué había dicho Génesis Tapia sobre Magaly Medina?

Hace unos días, Génesis Tapia, exbailarina y actualmente abogada, respondió de manera tajante a las críticas de Magaly Medina, reconocida periodista de espectáculos. Durante su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora menospreció los logros académicos de Tapia, lo que provocó una fuerte reacción de la exintegrante de reality. A través de un video en redes sociales, Tapia no solo defendió su formación, sino que también criticó el pasado de la periodista, mencionando su tiempo en prisión y la crisis matrimonial con Alfredo Zambrano en 2021.

"Tus limitaciones solo te permiten conducir un programa de espectáculos", expresó Tapia, subrayando que la carrera de la periodista se ha centrado exclusivamente en la farándula.

En un momento más controvertido, Tapia se refirió a la separación pública de Medina con Alfredo Zambrano en 2021, destacando la inestabilidad en la vida personal de la conductora. La 'Urraca' había anunciado la ruptura con su esposo, generando gran atención mediática en Perú, aunque la pareja se reconcilió poco después.

“No te podemos olvidar cuando saliste a decir que tu matrimonio había finalizado, y luego te reconciliaste. ¿Quién quedó como payasa?”, lanzó Tapia con sarcasmo, cuestionando la exposición pública de la vida privada de Medina y la insistencia de la periodista en que la separación era definitiva.

Génesis Tapia le recordó a Magaly Medina su paso por la cárcel

La abogada no solo mencionó la crisis matrimonial, sino que también trajo a colación la condena de Medina en 2008, cuando fue sentenciada por difamación tras acusar falsamente al futbolista Paolo Guerrero. Tapia utilizó este episodio para recalcar la controversia que ha rodeado a Magaly Medina tanto en la televisión como en el ámbito legal.

"Dices que has leído más libros que yo, pero cuando estuviste en prisión tuviste mucho tiempo para hacerlo. Lástima que no se pueden ver los resultados", comentó Tapia con dureza. La abogada señaló que el historial judicial de Medina refleja una falta de ética en su carrera televisiva.