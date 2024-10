La vida de Génesis Tapia ha estado en el centro de la controversia después de que se confirmara la infidelidad de su esposo Kike Márquez. La situación se tornó aún más complicada cuando la empresaria confirmó su delicado estado de embarazo y hasta fue hospitalizada por riesgo de aborto. A pesar de los rumores de reconciliación, la empresaria ha dejado claro que su relación con Kike no ha cambiado y que está enfocada en su bienestar y el de sus hijos.

Recientemente, ambos fueron captados abordando un vuelo de Latam con destino a Miami, lo que despertó especulaciones sobre una posible vuelta entre ellos. Sin embargo, Génesis utilizó sus redes sociales para desmentir estas afirmaciones y reafirmar su decisión de seguir adelante sin él.

Génesis Tapia asegura que no regresó con Kike Márquez

Génesis Tapia se ha pronunciado con firmeza respecto a su situación con Kike Márquez. A pesar de haber sido vistos juntos en un viaje reciente, la empresaria enfatizó que no ha regresado con el padre de sus hijos. “Una cosa es la relación de padres con Kike y otra muy distinta es que yo haya regresado con él, lo cual descarto completamente”, afirmó.

La empresaria ha dejado en claro que está centrada en su salud mental y emocional, así como en sus estudios y negocios. Además, asegura que ella se ha comprometido a sanar y avanzar en su vida, mostrando una postura fuerte y decidida. "Yo no estoy con Kike porque es una decisión que he tomado, porque es un tiempo que me he dedicado para sanar con mis terapias, pero no porque la gente piense, yo no pertenezco a la televisión (...) lo que siento en estos momentos es que es un momento a solas para sanar", aseguró.

Además, Génesis Tapia no solo ha desmentido los rumores de reconciliación, sino que también ha aclarado las razones por las que no consideraría volver con Kike Márquez. La empresaria mencionó que, aunque ha habido momentos difíciles, su decisión se basa en el deseo de proteger su bienestar emocional y el de sus hijos. “Estoy embarazada, pero tengo que trabajar”, destacó.

La situación ha sido complicada, especialmente tras la infidelidad de su esposo. “Siempre tuvo una mujer que vale mil, que él no supo aprovechar ni valorar. Pero eso no me resta mi valor, yo sé lo que soy”, añadió.

Génesis Tapia revela la verdadera razón de su viaje con Kike Márquez

El viaje de Génesis Tapia y Kike Márquez a Miami ha generado gran curiosidad entre sus seguidores, quienes se preguntan sobre la verdadera razón detrás de este desplazamiento. A través de sus redes sociales, la empresaria explicó que su viaje se debió a motivos de estudios y negocios, y no a una posible reconciliación con su esposo. “Tengo cursos en Miami”, explicó.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Además, la empresaria aprovechó la oportunidad para comentar que planea comprar ropa para su hijo durante su estancia en Miami, afirmando su independencia y capacidad de proveer por sí misma. “Porque puedo y porque quiero, voy a comprar la ropa de mi hijo en Miami”, expresó, dejando claro que no necesita de Kike para cubrir sus necesidades.

Génesis también destacó que está enfocada en su formación académica, mencionando que actualmente está realizando una maestría en investigación criminalística. “Estoy haciendo mi maestría, y no soy de las mujeres que necesita que alguien le pague un pasaje a Miami”, enfatizó, mostrando su compromiso con su desarrollo personal y profesional.