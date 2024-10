Revelan TURBIOS detalles de fiestas de Leonardo DiCaprio, según cantante mexicana Elán

El rapero y productor estadounidense Sean 'Diddy' Combs, conocido como Diddy o Puff Daddy, se encuentra en el centro de un escándalo de gran magnitud que ha sacudido a la industria del entretenimiento. Actualmente, P. Diddy enfrenta serias acusaciones que lo han llevado a prisión, incluyendo cargos por extorsión, tráfico sexual, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia. La noticia ha generado conmoción en Hollywood, especialmente por la participación de varias celebridades que solían asistir a sus famosas 'White Parties' (fiestas de blanco) o mantenían una estrecha relación con el rapero.

La vinculación de Leonardo DiCaprio ha captado una atención particular debido a la aparición de fotografías que lo muestran participando en las icónicas celebraciones organizadas por Diddy.

¿Qué dijo la cantante Elán sobre las fiestas de P. Diddy?

El caso también ha generado comentarios de personas que han tenido algún tipo de relación con las celebridades mencionadas, incluyendo a la cantante e influencer mexicana Elán. A través de su cuenta de TikTok, la también influencer confirmó que había asistido a fiestas organizadas por Leonardo DiCaprio durante su estancia en Estados Unidos.

Aunque Elán ha estado alejada del mundo de la música en los últimos años, ha ganado popularidad en TikTok por sus opiniones directas sobre diversos temas. Ante la pregunta de uno de sus seguidores, la intérprete de "Midnight" compartió su experiencia en las fiestas de Leonardo DiCaprio en Los Ángeles, California. Según su relato, aunque inicialmente las reuniones parecían normales, el ambiente cambiaba drásticamente al caer la noche, volviéndose “turbio” y provocando que decidiera retirarse de las celebraciones.

En sus declaraciones, Elán detalló que durante el día, las fiestas mantenían un ambiente relativamente normal, pero cuando el sol se ponía, las cosas tomaban un giro extraño. "En el día llegas, todo bien, todo normal. La gente parece normal, un poco como zombies o como vampiros. Baja el sol, la cosa se pone un poquito extraña y te largas... bueno, eso hacía yo", comentó.

Elán señaló que siempre ha sido una persona muy sensible a las "vibras" negativas, lo que la llevó a retirarse de esas fiestas antes de que el ambiente se volviera más oscuro. "Siempre he sido el tipo de persona que, si llega a un lugar y siente una vibra negativa o pesada, me voy. Me largo en ese instante, no tengo por qué quedarme allí a ver si la cosa se pone peor", agregó.

¿Cuál es la lista completa de famosos que fueron a las fiestas de Sean Diddy Combs?

A medida que la investigación avanza, han emergido detalles alarmantes sobre las supuestas reuniones conocidas como 'Freak Offs', que Diddy habría organizado. Estas fiestas, que aparentemente atraían a diversas estrellas de Hollywood, se habrían llevado a cabo a finales de los años 90 y principios de los 2000. Aunque en ese entonces no se conocía lo que realmente ocurría dentro de la residencia del productor, la reciente filtración de fotos y videos ha generado un gran interés en las redes sociales.

En este contexto, C5N reportó que entre los asistentes a estas fiestas estarían figuras prominentes como:

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lopez

David Blaine

Chevy Chase

Regis Philbin

Sarah Jessica Parker

Vera Wang

Sean 'Diddy' Combs y algunos famosos que asistieron a sus fiestas. Foto: difusión.

Fotos de las fiestas de P. Diddy

Entre las imágenes filtradas destacan momentos de las exclusivas White Parties (Fiestas de Blanco) organizadas por P. Diddy, conocidas por su selecto grupo de asistentes y su estricto código de vestimenta que exigía que todos los invitados fueran de blanco. En uno de los videos divulgados, se observa a mujeres columpiándose sobre piscinas, y en otras escenas aparece una cama gigante que, según algunos testigos, habría sido utilizada con fines más oscuros durante la noche.

Lo que en su momento podría haberse interpretado como simples extravagancias ahora parece estar vinculado con las actividades ilícitas por las que Sean Combs está siendo investigado.

¿Qué pasó con P. Diddy y Justin Bieber?

De acuerdo con las controvertidas afirmaciones de Jaguar Wright, el rapero Sean Combs habría vendido una grabación privada, conocida como la cinta 'Freak Off', por la impresionante suma de 500 millones de dólares en la dark web. La cantante sugirió que la venta de este material podría indicar que P. Diddy enfrenta problemas económicos.

"La última cinta de 'Freak Off' que se acaba de vender en la red oscura... se vendió por 500 millones de dólares. (...) Lo está vendiendo porque necesita el dinero", aseguró Wright, sin especificar quiénes habrían adquirido el video. La cantante también destacó que Justin Bieber no sería el único artista que aparecería en la cinta, ya que otros nombres famosos del mundo de la música como Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj y Drake también estarían relacionados con este material, aunque ninguno de ellos ha emitido comentarios al respecto.