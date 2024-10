El mundo de la música se encuentra de luto tras la inesperada muerte de Liam Payne, exintegrante de la célebre boy band One Direction. El cantante británico falleció el 16 de octubre de 2024, tras caer del tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Argentina. La policía y los servicios de emergencia llegaron al lugar después de recibir un aviso sobre un hombre con comportamiento errático. Al llegar, confirmaron el deceso y comenzaron a investigar las circunstancias que rodearon el trágico suceso. La noticia ha conmovido a millones de seguidores a nivel mundial, incluyendo a muchos fanáticos peruanos que aún recuerdan la cancelación de su esperado concierto en Lima.

Liam Payne, conocido por su potente voz y carisma en el escenario, tenía una conexión especial con sus seguidores en América Latina. Hace solo unos días, el cantante compartió una foto luciendo la camiseta de la selección de fútbol de Argentina, lo que evidenciaba su cariño por el país. Sin embargo, su salud había sido un tema preocupante desde el año pasado, cuando tuvo que cancelar su gira por Sudamérica.

La vez que Liam Payne canceló su concierto en Lima

El 1 de septiembre de 2023, Liam Payne estaba programado para ofrecer un concierto en Lima como parte de su gira por Sudamérica. Sin embargo, debido a complicaciones de salud, se vio obligado a cancelar la presentación. El 25 de agosto de 2023, Payne emitió un comunicado donde reveló que había sido hospitalizado por una grave infección renal. En su mensaje, lamentó profundamente la decisión y explicó que los médicos le habían recomendado un tiempo de descanso para su completa recuperación.

“Con gran pesar tengo que comunicarles que no nos queda más remedio que posponer mi próxima gira por Sudamérica. La semana pasada estuve en el hospital con una grave infección de riñón, algo que no le deseo a nadie, y los médicos me han ordenado que descanse y me recupere”, expresó en su mensaje. Aunque se ofreció la opción de reembolso para los fans que habían adquirido sus entradas a través de Teleticket, la expectativa de nuevas fechas nunca se materializó, dejando a miles de seguidores con el corazón roto.

Comunicado sobre la cancelación del concierto de Liam Payne en Lima. Foto: MasterLive

Liam Payne fallece a los 31 años tras caer del tercer piso de su hotel en Argentina

El músico británico Liam James Payne, compositor, guitarrista y exintegrante de la banda One Direction, falleció este miércoles 16 de octubre tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo. El trágico incidente ocurrió en horas de la tarde en el Hotel Casa Sur. Tras recibir un llamado al 911, agentes de la Comisaría 14B acudieron al lugar, ubicado en la calle Costa Rica 6032, donde se reportaba la presencia de “un hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas o alcohol”.

El músico de 31 años ingresó solo al hotel de Buenos Aires el domingo 13 de octubre. Permaneció allí hasta este miércoles, cuando, por la tarde, el encargado escuchó un fuerte estruendo proveniente del pulmón interno trasero del hotel. Al acercarse al lugar, el empleado confirmó que un huésped se había caído al vacío desde el balcón de su habitación.