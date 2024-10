Andy V revela el EXORBITANTE MONTO que le pagó a Susy Díaz para armar ampay: "Tú ármalo"

La relación entre Susy Díaz y Andy V ha sido una de las más mediáticas en la farándula peruana. Se conocieron en 2007 y comenzaron su romance en 2010, culminó en un matrimonio televisado en 2011. Aun así, el matrimonio no prosperó, y en 2012, Susy decidió separarse de Andy debido a posibles malos tratos y conflictos en su relación. Según ella, su vida y libertad estaban en peligro por la conducta de Andy, lo que la llevó a demandarlo por maltrato y abandono.

En cambio, Andy V ha admitido públicamente que se casó con Susy principalmente por interés, buscó ganar fama en el mundo del espectáculo. Incluso confesó haberle pagado una suma de dinero para impulsar su carrera mediática. A pesar de sus motivaciones iniciales, Andy también mencionó que desarrolló sentimientos por Susy durante su matrimonio. Recientemente, a través de una conversación en redes sociales, el ex chico de competencia de entretenimiento decidió participar y responder preguntas de los panelistas.

Andy V confiesa que buscó a Susy Díaz para un ampay

Andrés Olano Castro, conocido como Andy V, compartió recientemente detalles sobre su relación con la vedette y excongresista Susy Díaz. Durante una entrevista en el programa de YouTube 'Los Coneros', el polémico personaje confesó que, aunque inicialmente lo buscó para armar un ampay, terminó enamorándose de ella.

En este contexto, Andy V explicó cómo comenzó todo. “Me fui a traer a Susy Díaz, le pedí su número y después ya le pagué para hacer un ampay y todo", detalló. Además, mencionó que fue su mánager quien se encargó de los gastos.

En 2011, Susy Díaz paralizó la farándula nacional al contraer matrimonio. Foto: 'Magaly TV, la firme'

Andy reveló que, al principio, planeaban un ampay simple: “El ampay primero era que salimos a comer, pero como le dimos S/. 1.500 nada más, ella al día siguiente hace otro ampay con un cantante de huayno y también hace la misma de salir a comer. Entonces yo le digo ¿qué pasó Susy?, supuestamente el ampay era de nosotros”.

Aclaró que, tras esa experiencia, Susy Díaz le propuso: “Entonces ella (Susy Díaz) me dice ya sabes que me das los S/. 1.500 y hacemos lo que tú quieras, tú ármalo”. En ese sentido, la rubia le habría cobrado S/. 3.000 tras el ampay.

Andy V revela que le pagó fuerte suma de dinero a Susy Díaz por su ‘ampay’. Foto: Composición LR/difusión

Esta invitación llevó a Andy a alquilar un elegante cuarto de hotel, donde pasaron casi dos horas en conversaciones, aunque él asegura que no sucedió nada más allá de eso en esa ocasión. A pesar de la situación cambió en el momento que, al regresar de su encuentro, Susy lo besó y le dijo: “Mañana ven”.

Andy V reveló su profundo amor por Susy Díaz

Por otro lado, Andy V expresó que se había enamorado de Susy y que consideró la posibilidad de construir una vida juntos. “Yo la amé. Yo estaba tan enamorado de Susy que me propuse vivir con ella", comentó.

No obstante, su percepción cambió dado que se dio cuenta de cómo se desarrollaba su relación. "Me enamoré hasta que vi todo el show, yo salía a jugar partido y ella llegaba con las cámaras, decía: ‘estás con mujeres’. Me vendía como el malo”, añadió.

Andy V reveló el motivo de la ruptura de su relación con Susy Díaz

Finalmente, respecto a la causa de su ruptura, Andy V admitió que se cansó de la relación. Atribuyó parte de su frustración al consumo de vino, que, según él, despertaba sus "demonios".

“El primer factor es que me llegó a cansar la relación porque tomaba un poco de vino y se le venían los 'diablos azules'"", explicó. Asimismo, confesó que también se había enamorado de otra persona, Lizeth, lo que finalmente contribuyó a la separación.