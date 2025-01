El conductor de televisión Paco Bazán ha captado la atención pública debido a su separación de su esposa tras dos décadas de matrimonio y a los rumores de una posible relación con su colega de ATV, Ely Yutronic. Este cambio en la vida de la pareja, antes considerada un símbolo de amor y estabilidad, ha sorprendido tanto a sus seguidores como a los medios especializados.

Paco Bazán, reconocido en el ámbito deportivo y mediático, ha compartido abiertamente su dolor y esperanza ante la posibilidad de reconciliación. En una emotiva declaración, reveló que ha decidido ofrecer su castidad a Dios, en un esfuerzo por recuperar al amor de su vida, y muestra una faceta muy personal y profunda de su fe.

¿Por qué se separó Paco Bazán?

Janice, quien ha sido más que una compañera para Paco Bazán, jugó roles cruciales en su vida tanto personal como pública. Sin embargo, detrás de las cámaras, la pareja ha enfrentado desafíos que, eventualmente, llevaron a su separación. Según Bazán, la decisión no fue fácil y está marcada por un profundo dolor emocional y espiritual. El exjugador compartió que su matrimonio empezó a tambalearse cuando descubrió que tenía un hijo fuera del matrimonio, lo cual puso a prueba su relación con Janice.

¿Quién es la aún esposa de Paco Bazán?

A pesar de los desafíos y el escándalo que podría suponer para muchos en su círculo, Paco Bazán ha mostrado un compromiso inquebrantable para reconstruir su matrimonio. Su estrategia para ganarse nuevamente el amor de Janice es inusual, pero refleja su devoción: la castidad y la oración. Bazán espera que su gesto de fe y sacrificio personal puedan suavizar los corazones y abrir un camino hacia la reconciliación.

“Fueron 20 años en los que viví perdido, insatisfecho conmigo, de que nada me llenara. Tenía una esposa maravillosa, el amor de mi vida, espectacular en todos los sentidos. Una mujer de valor, íntegra, decente, amorosa, mi amor de juventud, que fue mi esposa y me regaló dos hijos maravillosos”, sostuvo en una entrevista con Blanca Ramírez.

¿Paco y Bazán y Ely Yutronic en coqueteos?

El drama personal de Bazán ha captado la atención de varios medios y personalidades, incluyendo a Magaly Medina, quien no dudó en comentar sobre la situación durante su programa. Medina reveló detalles de un coqueteo entre Paco Bazán y Ely Yutronic, sugiriendo que la vida sentimental de Bazán sigue siendo complicada y objeto de especulación pública.

Sin embargo, el exjugador de Universitario de Deportes descartó cualquier relación con Yutronic, y señaló en vivo que, a pesar de cualquier dificultad, él orará porque su matrimonio pueda restaurarse por completo. En otro momento, Paco Bazán aseguró que no estuvo satisfecho con su rol como padre de familia: "Yo era un mal papá, un pésimo papá, ausente, vehemente y que corregía con violencia. No era empático, era egoísta. No me daba cuenta, no lo hacía por dañar”, contó a Blanca Ramírez.

Paco Bazán y su nuevo estilo de vida tras separación con su esposa

Tras su separación con la que fue su esposa por 20 años, Paco Bazán asumió la decisión de llevar una vida de castidad e hizo un compromiso con Dios. Pese a estar separado, afirma que no podría conocer o salir con alguien más, ya que se encuentra casado por la iglesia.

"Yo ya estoy casado por la Iglesia Católica, y ese sacramento es indisoluble; es hasta que la muerte nos separe. Entonces, tú puedes estar separado de carne, pero no espiritualmente. En esa manera de entender la fe, yo sigo conectado espiritualmente con mi esposa. Entonces, si me involucro con otra persona, estoy en adulterio", declaró a La República.

Paco Bazán revela que 'coqueteos' con Ely Yutronic afectaron su familia

El presentador de TV Paco Bazán no quiere que se le vincule más con su colega Ely Yutronic. En una conversación con Junior Silva, reveló que no mantiene una amistad con ella y que el hecho de que la vinculen con su compañera de canal afectó su vida.

"Tengo que conversar con mi centro de trabajo porque ha habido muchas cosas que han generado de que a mí me saquen la mie*** en redes sociales, que estén afectando a mi familia, que estén afectando las publicaciones que hago con marcas comerciales, que estén afectando otros centros de trabajo. Gente enferma que se compra un cuento, y no es justo. Me pusieron al medio o me puse al medio de una situación que es increíble. Mantengo mi silencio”, señaló.

¿Por qué relacionan a Paco Bazán con Ely Yutronic?

Desde hace algunos meses, Ely Yutronic se incorporó como presentador del noticiero de ATV. Al finalizar su programa, pasa el turno a Paco Bazán, conductor de 'El deportivo en otra cancha'. Hasta hace poco, ambos periodistas no tenían interacción en vivo. Sin embargo, ahora sostienen una breve conversación entre el cierre del noticiero y el inicio del programa deportivo.

La confianza entre ellos ha crecido tanto que muchos espectadores especulan sobre una posible relación sentimental. Los rumores se intensificaron cuando los comunicadores se encontraron en persona por primera vez y en vivo. Además, Magaly Medina sugirió que existe una buena química entre ellos.

¿Qué dijo Ely Yutronic sobre Paco Bazán?

Ely Yutronic también aclaró que su decisión de no cederle el pase al conductor de 'El deportivo' al final del noticiero no es personal, sino que se debe a una determinación tomada por la producción del programa. “Esto del enlace obedece a una decisión de la producción, no tengo nada que ver, solo acato órdenes. No estoy para controversias con ninguna persona, menos con mis compañeros de trabajo”, explicó la periodista.

Respecto a su relación con Paco Bazán, Ely Yutronic fue categórica al asegurar que no hay incomodidad alguna entre ellos y que actualmente está completamente centrada en su trabajo en ATV. “Jamás, quiero aclarar que no estoy incómoda con él ni con nadie. Respeto los comentarios de otras personas, yo sigo adelante, sin mirar atrás, y mucho menos al costado”, declaró.