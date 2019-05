El novio de Kris Jenner no es aceptado por las Kardashian [FOTOS]

El rapero Kanye West -conocido por su temperamental carácter- se enfrentó a su suegra, Kris Jenner por un mensaje de texto que el intérprete de “Gold Digger” habría enviado a Corey Gamble, pareja de la mamá Kardashian desde hace cuatro años.

Según Kim Kardashian, esposa del cantante, este le espetó que hasta el momento Corey Gamble no hablará de sus antecedentes familiares, algo que otros miembros del clan también se han preguntando pero no en voz alta.

'Mira. No te conocemos. Nunca hemos conocido a ninguno de tus familiares', le escribió Kanye West.

Esto habría resultado ofensivo para Kris Jenner, quien sostuvo una agria discusión con el papá de North West, donde reclamaba que su familia no la apoyará en su relación.

“Me encantaría saber porque Kanye ha tenido que traer toda esta mala energía a la familia a las seis de la mañana. A mí nunca se me ocurriría faltarle así el respeto a alguien que quiero”, se quejó la mamá de Kendall Jenner con su otra hija Khloé Kardashian.

No apostaron por la relación

La situación fue expuesta en un episodio de "Keeping Up With The Kardashians", donde Khloé Kardashian -conocida también como KoKo- reveló que no tenía fe en la relación de su madre con Corey Gamble.

"Después de que mi madre se divorció, pensé que esto probablemente no va a durar, así que simplemente no sentí la necesidad de conectarme o vincularme", explicó la exesposa del jugador de baloncesto Lamar Odom.

Las Kardashian contra Corey Gamble

La relación de Kris, de 63 años, y Gamble, de 38, nunca habría sido aceptada por las hermanas Kardashian según revela la exesposa de Caitlyn Jenner, antes llamado Bruce Jenner.

Para la jefa del clan Kardashian, sus hijas Kourtney, Kim y Khloe serían las causantes de generar la tensión entre Corey Gamble y Kanye West, pues siempre estarían opinando negativamente de él, sin importarles si hieren o no sus sentimientos.