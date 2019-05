“Ver a Luis Miguel me generó una emoción muy fuerte”

El año pasado, la italiana Anna Favella se puso en la piel de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel en la exitosa serie de Netflix. La actriz de 34 años, irradió dulzura, pero también reflejó el drama de una mujer violentada por su pareja y que en ese camino, pierde su autoestima y también a su familia

Conversamos con ella, mientras hacía su recorrido por la alfombra roja de la VI Edición de los Premios Platino, en la Riviera Maya, México.

¿Qué te dejó el personaje de Marcela?

Fue un regalo interpretar a esta mamá. Era la primera vez que personificaba a alguien que existió. Sentí mucha responsabilidad porque había mucha gente que aún vive de esta historia y yo sabía que la iban a ver. Fue un regalo porque, además, era la primera vez que actuaba en español. Me dejó una gran sensibilidad, algo muy fuerte respecto al tema de las mujeres desaparecidas, maltratadas, que sufren de depresión. Después de este personaje me involucré mucho con el tema. Quiero aprovechar el éxito de la serie para decirles a las mujeres que denuncien si están pasando por situaciones así. A Marcela le pasó en los 80’, pero es algo que sigue sucediendo. Todas las mujeres que sufren de esto, tienen que tomar coraje y también ser solidarias si ven que otra lo sufre y denunciar. No se puede seguir permitiendo algo así.

¿Te han llamado, tal vez, para ser imagen de alguna campaña respecto al tema de la violencia de género?

No, pero en México me preguntaron para tomar parte de un video de ‘Zapatos rojos’ (performance en la vía pública que busca llamar la atención sobre la violencia de género). Espero que esto de la violencia cambie ya, es una vergüenza.

¿Marcela Basteri, marcó un antes y un después en tu carrera?

Sí, al menos a nivel de Latinoamérica. Yo ya había filmado una serie en Argentina y en Uruguay, pero era para la RAI de Italia, así que no creo que se haya visto. Con Luis Miguel, la serie fue conocer gente, un nuevo público que me acogió con mucho cariño. Definitivamente, desde esa serie nació otra etapa en mi carrera.

No hablaste con Luis Miguel durante el rodaje.

No. Lo vi en el escenario cuando él tomó parte de un capítulo. Nosotros estábamos abajo del escenario cuando él cantó . Fue una emoción muy fuerte verlo así de cerca. Había visto videos de él cuando era chico y al verlo en vivo lo sentí muy cercano. Me generó una emoción muy fuerte.

¿Habrá una segunda parte?

No lo sé (ríe). No sé qué pasará, espero que se haga. Todo el mundo lo espera.

Los seguidores de la serie, destacaron la dulzura de tu personaje como madre, pero lamentaron todo el infierno que vivió. ¿Cuál fue la escena más difícil que te costó realizar?

Seguramente, sin duda alguna, fue la parte cuando ella tiene que mostrar que sufre de depresión, cuando es maltratada por su marido. También hay una escena que me conmovió mucho. Fue cuando el papá de Luis Miguel le hace elegir entre él o la mamá. Fue muy fuerte.

¿Qué proyectos tienes?

Tengo ofertas para actuar en Italia , con mi compañía de teatro. También una película. ❖