BTS rinde tributo a The Beatles con increíble presentación [VIDEO]

La reconocida agrupación surcoreana BTS ha demostrado que, a pesar de ser nueva en la industria musical, conoce de verdaderos clásicos que marcaron a más de una generación.

La popular boy band de Kpop, compuesta por Jungkook, J-Hope Jimin, Suga, Jin, V y RM, se presentó el miércoles por la noche en el programa “The Late Show With Stephen Colbert” ,donde aparte de ser entrevistados, cantaron su más reciente tema 'Boy With Luv'.

Lo impactante de la presentación fue que la banda le rindió tributo a la legendaria banda The Beatles.

El programa de Stephen Colbert recreó el momento en que la desaparecida banda desató la locura en los años 60.

El show fue transmitido a blanco y negro, de fondo se podía observar una batería que tenía grabado el logo de BTS muy al estilo de The Beatles. Los chicos fueron presentados de una manera muy especial justo antes de comenzar a deleitar a sus fans, quienes también estaban vestidos de acuerdo a la ocasión.

Como se recuerda, The Beatles hizo su debut en televisión estadounidense en el año 1964. Desde ese momento se desató la beatlemanía, que sería uno de los fenómenos de fans más icónicos de la historia de la música.

Los jóvenes artistas se tomaron muy en serio su performance, pues para salir en el show, seleccionaron micrófonos especiales para que todo salga a la perfección.

Cabe mencionar que el tributo llega luego que BTS lograra romper un récord de Billboard del cuarteto de Liverpool.

La boy band ha lanzado tres álbumes consecutivos que ha logrado posicionarse como número 1 en menos de un año. Este récord solo lo tenía The Beatles.

Además, la banda tuvo la oportunidad de presentarse en el mismo escenario donde The Beatles lo hizo 50 años antes.

Inicios de BTS

BTS es un grupo de Kpop surcoreano compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. El debut de la banda fue el el 12 de junio de 2013 con la canción "No More Dream".

Sobre The Beatles

The Beatles fue una banda de rock inglesa formada en Liverpool. Sus integrantes fueron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.