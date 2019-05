BTS paraliza el Central Park con espectacular show en Good Morning America

BTS continúa consiguiendo más seguidores en el mundo con presentaciones en programas de televisión. Esta vez, la banda Kpop protagonizó un espectacular show en Good Morning America.

Como parte de de su tour 'Love Yourself: Speak Yourself', la boy band surcoreana se sumó a los conciertos de verano del sintonizado programa estadounidense.

Antes de realizar su show musical, los integrantes de BTS dieron una entrevista a los conductores de Good Morning America, donde hablaron de su reciente presentación en los Billboard Music Awards 2019.

Además, la agrupación de Kpop se mostró realmente agradecida con su club oficial, ARMY, reunido en el Central Park de Nueva York.

Tras una corta entrevista, BTS subió al escenario principal de Good Morning America e interpretó sus más grandes éxitos, siendo 'Boy With Luv' el tema más coreado por el público presente.

El videoclip de 'Boy With Luv' se lanzó oficialmente el 12 de abril desde la plataforma YouTube y ya cuenta con más de 290 millones de vistas.

BTS en Good Morning America

Sobre BTS

BTS es un grupo de Kpop surcoreano formado por Big Hit Entertainment. Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Debutaron el 12 de junio de 2013 con la canción "No More Dream" incluida en su primer sencillo "2 Cool 4 Skool".

Su estreno en Japón se produjo con la versión en japonés de "No More Dream" el 4 de junio de 2014. El nombre del club de fans oficial es A.R.M.Y, acrónimo de Adorable Representative MC for Youth.

Ver la presentación completa de BTS en Good Morning America

BTS cantó 'Boy With Luv' en Good Morning America