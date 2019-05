Maisie Williams, lucha contra sus problemas de autoestima

La actriz Maisie Williams, quien da vida a Arka Stark, en la serie Juego de Tronos, confesó que pasó una etapa de depresión y baja autoestima mientras rodaba la exitosa producción de HBO. "Hubo una larga temporada en la que me decía a mí misma, cada día, que me odiaba. Llegue hasta el punto de estar hablando con mis amigos mientras mi mente no dejaba de darle vuelta a todas las estupideces que podía haber dicho en mi vida. Todos nos podemos identificar con esa sensación, cuando nos decimos a nosotros mismos cosas horribles", dijo.

La intérprete hizo estas declaraciones en una entrevista para el podcast radiofónico Happy Place, desvelando los duros momentos en los que la fama le pasó la factura y la hizo perder la seguridad en ella misma, castigándose por dejarse influenciar por cómo la veían terceras personas que la criticaban sin piedad a través de las redes sociales.

"Cuando la gente está en las redes sociales piensa que lo que escriben no lo leerá nadie, pero sí lo leen. Y les afectará durante mucho tiempo. Me sentía como cayendo a través de una madriguera. Llega un punto en el que casi deseas que ocurra algo negativo para poderte instalar en un agujero de tristeza. Resulta realmente extraño cómo llega a consumirte", confesó Maisie Williams.

Maisie Williams pudo darse cuenta de lo que le estaba pasando y antes de colapsar emocionalmente, dejó las redes sociales. Sin embargo, reconoció que aún lucha contra sus demonios e inseguridades. "Estoy luchando para que la tristeza no me consuma. Hubo un tiempo en el que realmente me sentí así y conseguí salir. Ahora me resulta aterrador pensar que puede volver a pasar y creo que estoy trabajando realmente en ello para evitarlo".