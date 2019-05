George Clooney no quiere ser el padrino del hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry

El hijo del príncipe Harry y de Meghan Markle, Archie Harrison Mountbatten Windsor, se ha robado toda la atención desde que nació.

Ahora, la prensa británica y los seguidores de los duques de Sussex quieren saber quién será el padrino del nieto de la Reina Isabel II.

Diversos portales que siguen a la familia real han sacado a la luz el nombre de George Clooney como el favorito para convertirse en padrino del pequeño Archi.

Las especulaciones nacieron porque el reconocido actor de Hollywood y su esposa Amal son amigos cercanos de los padres primerizos. Incluso, ambas parejas han realizado viaje juntos .

Sin embargo, los rumores se vinieron abajo luego que George Clooney se presentara en el programa de Jimmy Kimmel donde descartó tomar semejante responsabilidad.

"Eso sería una mala idea. Soy padre de gemelos y apenas puedo ejercer como tal", contó la estrella de cine y padre de Ella y Alexander, que el próximo mes de junio cumplirán dos años.

"A todo el mundo le encantan los rumores, pero no es cierto. De verdad, no querrían verme como padrino de nadie. A estas alturas apenas se me puede considerar padre, resulta alarmante", aseguró en otro momento al portal Extra.

Muy cercanos

George Clooney mantiene una relación muy sólida con Harry y Meghan. La cercanía y el cariño que se manifiestan se pudo notar cuando el actor asistió a la boda de los duques. Además, Clooney también apareció en el baby shower que organizó la duquesa en Nueva York con sus amigas más cercanas.

Defiende a Meghan

George Clooney mostró su preocupación por la persecución mediática y las constantes críticas a la exactriz. "Creo que la gente debería ser un poco más amable. Meghan Markle es una joven que acaba de tener un bebé", expresó el artista.

Pero no es la primera vez que el esposo de Amal saca cara por Markle. Hace un mes, George comentó que la acosen como lo hicieron con Lady Di, quien murió en París tras ser perseguida por paparazzi, en 1997.

"La están persiguiendo por todas partes. Es una mujer que está embarazada de siete meses y está siendo perseguida de la misma manera que Diana. Hemos visto cómo termina esto", comentó en aquel entonces.