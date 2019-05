Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, pide perdón y promete cambiar

¿Se arrepintió de sus comentarios hirientes? Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, utilizó su cuenta de Instagram para hacer una serie de publicaciones donde pidió perdón por su actitud.

Aunque no colocó para quién iban dirigidas las disculpas, se especuló que fue para su madre, a quién, horas antes, le dedicó un polémico mensaje por el Día de la Madre.

"Pido perdón a quien lastimé de alguna forma u otra, con o sin intención”, escribió Frida Sofía en sus historias de Instagram.

La hija de Alejandra Guzmán relató que se durmió llorando y que carga con un resentimiento desde hace mucho y por lo cual no es feliz.

"Estoy aquí porque basta. He cargado mucho rencor, miedo, secretos y mentiras toda la vida. Mi comportamiento últimamente refleja lo dolida que está mi alma y lo destrozado que está mi corazón", agregó.

Asimismo, señaló que no buscará culpables por el comportamiento que ha demostrado durante los últimos meses.

"No voy a apuntar dedos ni a acusar a los demás por mis desgracias. Desde hoy actuaré y hablaré con el corazón en la mano, la mente con Dios y los pies en la tierra. Asumo toda la responsabilidad de mis malos actos así como los buenos".

Finalmente, Frida prometió cambiar y se volvió a presentar, como un claro signo de que dejó atrás todos los pleitos en los que se ha visto envuelta.

"Desde hoy van a ver un cambio drástico. Esto lo hago por mí, pero fueron ustedes quienes me dieron las ganas y la fuerza de poder romper cadenas. Y querer vivir. Gracias y hola.. Mucho gusto, me llamo Frida Sofía”, sentenció.

Hiriente dedicatoria

Frida Sofía causó revuelo al dedicarle un mensaje por el Día de la Madre a Alejandra Guzmán.

En la imagen, se puede observar a una niña llorando por las dolorosas palabras que salen de la boca de su madre “No tengo tiempo para esto”, “Gordo”, “Esto es tu culpa”, entre otras.

“Esta es una de las imágenes más poderosas. Estudie y limpie su acto por el bien de sus hijos. Sus mentes son frágiles, sus emociones son profundas. No los destruyas mentalmente porque las palabras. Nunca se puede devolver”, se lee en la descripción de la foto.

Su prima marca distancia

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, marcó distancia de Sofía. Según la modelo, la nieta de Silvia Pinal no le inspira confianza, ya que solo la busca por redes sociales.

"La familia nos buscamos de vez en cuando. Yo a Frida no la veo desde hace mucho tiempo. Si ella me buscara... Pero es que solo me busca en redes sociales, y se me hace raro, si me marcara por teléfono sería diferente", mencionó.