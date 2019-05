Revelan impactante secreto de la pequeña cintura de Kim Kardashian [VIDEO]

No existe evento al que asista Kim Kardashian y no llame la atención por los atuendos que luce en la alfombra roja. Una de las últimas apariciones que realizó la empresaria fue para el MET GALA 2019 y causó polémica por la diminuta cintura que mostró.

Tras su participación en el estrambótico evento de moda, la integrante de “Keeping up with the Kardashians” (KUWTK) fue acusada de haberse quitado las costillas para lucir delgada. Además, es de conocimiento público la obsesión que tiene la empresaria por bajar de peso.

Han pasado algunos días y en Instagram se ha revelado un video viral de Kim Kardashian en el que muestra cómo logró obtener una afinada cintura para lucirse en la alfombra rosada de los MET GALA.

En la grabación que circula por las diversas redes sociales se puede ver a la esposa de Kanye West siendo asistida por tres personas para poder encajar en el vestido. Y fue en aquel momento que se revela su secreto para la cintura, y es que aparece luciendo un corcel debajo del atuendo.

Estas imágenes confirmarían que la hermana de Kylie Jenner no se quitó las costillas y tampoco se sometió a una extremista dieta para bajar de peso.

Sin embargo, un reporte del US Weekly reveló que la integrante de KUWTK, sí se sometió a una rigurosa dieta de hierbas por dos semanas y entrenado seis días en el gimnasio previas al gran evento.

El vestido con el que asistió Kim Kardashian a los MET GALA fue diseñado por Thierry Mugler y contó con el aporte de la misma influencer, quienes por varios meses trabajaron para que se convierta en un homenaje a Sophia Loren en la cinta “Boy on a dolphin” (1957), inspirados en la temática ‘camp’ de este año para el evento.