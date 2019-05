Lee Min Ho emociona a fans por unirse a staff de “The Heirs” para nuevo drama

No ha pasado ni un mes desde que Lee Min Ho culminó su servicio militar obligatorio en Corea del Sur y el actor ya tiene un nuevo proyecto para regresar al mundo de la actuación. Sus seguidoras son las más emocionadas.

El último martes 7 de mayo, Lee Min Ho se reunió con la guionista Kim Eun Sook, con quien justamente trabajó en el famoso drama "The Heirs" (2013), para concretar su próximo proyecto dramático.

Lee Min Ho se une a la guionista Kim Eun Sook (también famosa por dramas como “Goblin”, “Descendants of the Sun”, “Mr. Sunshine” y otras) para protagonizar “The King: The Eternal Monarch” (El rey: el eterno monarca), kdrama que será dirigido por Baek Sang Hoon y que se emitirá en la primera mitad del 2020.

El nuevo proyecto de Lee Min Ho fue confirmado por la compañía de producción Hwa & Dam Pictures mediante un comunicado de prensa oficial, en el que se señala que Kim Eun Sook eligió a Lee Min Ho como el protagonista masculino de su nuevo trabajo.

“Esta es la segunda vez que trabajaremos juntos, después de The Heirs. Es un actor en el que tanto confiamos. Podrás conocer una imagen más madura y profunda a través de The King: Forever the Monarch”, informó la agencia.

Los detalles sobre el canal de transmisión y la fecha de transmisión hasta el momento no se han decidido. Sin embargo, dado que el equipo de producción y el protagonista masculino han sido determinados, el rodaje comenzará en la segunda mitad de 2019.

"Todavía no se ha decidido nada con respecto a la emisora ​​ni a ningún otro detalle de transmisión. Pero tenemos el director y el protagonista masculino, y comenzaremos a filmar en algún momento de la segunda mitad de este año", dijo Yoon Ha Rim, el representante de la compañía de producción.

Este drama es el primer proyecto anunciado de Lee Min Ho desde su salida militar del Centro de Bienestar Social Suseo en la Oficina del Distrito de Gangnam (Corea del Sur), el pasado 25 de abril.

"The King: The Eternal Monarch" o “The King: Forever the Monarch” es un drama que aborda el tema de los mundos paralelos. En un mundo, el emperador del imperio coreano busca mantener las puertas cerradas, mientras que en el otro, un detective de la República de Corea busca proteger su vida y la gente que ama.

Cabe indicar que el nuevo proyecto de Lee Min Ho no la segunda parte del drama de la SBS, “The Heirs”, aunque es la misma escritora.