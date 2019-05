Junior Béjar, la revelación de Retablo

“Todo es impredecible, me ponía nervioso, el mundo del cine era muy desconocido para mí”, dice, entre risas, Junior Béjar, un año después de estar en el Festival de Berlín con Retablo. Hijo en la ficción de Magaly Solier y Amiel Cayo, el actor de 19 años no contaba con experiencia previa de actuación, pero fue seleccionado en una gran unidad escolar de su natal Ayacucho a la que acababa de ingresar tras mudarse de Morochucos. Buscaron entre más de 600 postulantes.

En Retablo, Béjar es ‘Segundo’, el personaje que carga con el peso más emotivo del filme, basado en la relación padre-hijo, la admiración, la herencia cultural y el amor. Comenta que no era el alumno infaltable en las actuaciones, al contrario, estaba más concentrado en terminar su tarea cuando llegó la producción a su salón. “Cuando dijeron quiénes quieren participar, empezaron a levantar la mano todos y, bueno, yo también (sonríe). Me sacaron del salón, me hicieron hablar en quechua, me entrevistaron y me citaron. Llegué a casa asustado, no sé el porqué. Le dije a mi mamá: ‘Me ha pasado algo terrible’” (ríe).

Al siguiente casting lo acompañó su mamá, casi a la fuerza. El director Álvaro Delgado-Aparicio nos dijo en una entrevista previa que si no encontraba el actor ideal simplemente “no habría película”. De Junior le interesó su poder de concentración. “Si yo hago algo, lo tengo que hacer con el alma, lo mejor posible”.

El filme nos habla de la homofobia. ‘Segundo’ descubre el secreto que avergonzaba a su padre, quien es un estupendo retablista y decide si lo acompaña o no. Junior cuenta que se quedó con el papel luego de interpretar una de las escenas más duras de la película. “Lo que me gusta más de mi personaje es que es muy valiente y tiene un gran corazón”.

Junior acomodó sus horarios en la escuela y recuerda que “entrenó muchísimo” esos tres meses y escuchó los consejos de Magaly Solier. “Con Amiel íbamos a caminar, me buscaba al colegio. Los dos conversábamos con Magaly, ella me dio consejos. Cuando le tocó una escena en la que le tocaba llorar, quedé impactadísimo. Se transformó totalmente, yo no sabía cómo reaccionar... ¡brutal!”.

En runasimi

“Hay escenas que me han marcado, son las de él cuando se entera del secreto. Ese día fue bien cansado, terminé agotadísimo”, dice sobre su personaje y la relación con su padre, al que acompaña a pesar de los ataques homofóbicos. Junior llama a varios de los pasajes de la película “escenas fuertes” de las que fue difícil salir. “Recuerdo que cuando visité un pueblo, vi a dos varones en esa situación y eran rechazados. Había un gran grupo de gente y ellos se mantenían a un ladito nomás. Sé que hay lugares con castigos más severos. Para mí, la importancia es el valor humano, nada más, no hay otra cosa. Lo más importante es la felicidad de cada persona”.

Retablo está filmada íntegramente en quechua, algo que partió de una sugerencia de Magaly Solier. Junior cuenta que siempre habló orgulloso el runasimi, al igual que sus padres. “Yo nunca me sentí discriminado. Si tenía que hablar quechua lo hacía, no me sentía mal. Pero es muy interesante lo que ha pasado en Alemania, que revaloren el quechua a nivel mundial”.

Sus padres vendrán a Lima para ver por primera vez la película que se estrena en salas comerciales este 16 de mayo. Él ya reside aquí. “Voy a estudiar psicología. La actuación va a seguir ahí, las puertas están abiertas (sonríe). Creo que me empezó a interesar la psicología después de la peli” (sonríe).

Retablo, con 23 premios, es para muchos la virtual precandidata peruana a los Óscar y Goya. “He escuchado eso. ¡Qué bonito! A veces no creo lo que me ha pasado”. ❖