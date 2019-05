Ted Bundy: protagonista de la película reveló ser perseguida por fantasmas [FOTOS]

Lily Collins, compañera de reparto de Zac Efron en la película sobre el asesino serial Ted Bundy, reveló que ha estado pasando por complicados momentos durante las grabaciones de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Y es que según el portal 'Nacion Rex' la joven actriz habría recibido la presencia de fantasmas en la madrugada, quienes serían las víctimas de Bundy.

La protagonista de Ted Bundy señaló que estos espíritus no eran vengativos. Todo lo contrario, buscaban darle apoyo durante la filmación de la cinta.

"Estamos aquí escuchando, estamos aquí para apoyar", señaló Lily Colins durante una entrevista para un medio estadounidense. "No me sentía asustada, me sentía apoyada", refirió la protagonista de la nueva producción de Netflix sobre Ted Bundy. Para Collins, estas apariciones eran una muestra del agradecimiento pro contar su historia.

Según explicó la compañero de reparto de Zac Efron, estos encuentros con seres 'del más allá' suelen suceder al promediar las 3 de la mañana, hora en la que, se conoce, se suelen unir más el mundo de los vivos con los muertos.

"Empecé a ser despertada por flashes de imágenes, como si se tratara de las consecuencias de una lucha" señaló la joven actriz en una entrevista para The Guardian.

Al respecto, Zac Efron no refirió haber sufrido similares experiencias; sin embargo, si señaló que se le fue muy difícil salir del personaje de Ted Bundy. Para Efron, este es uno de los personajes que más le ha costado trabajar, por la crueldad de sus hazañas a lo largo de la cinta.

Ted Bundy: estreno mundial

El film protagonizado por Zac Efron y Lily Collins fue estrenado el pasado viernes 3 de abril y ha causado gran emoción entre los seguidores de esta perturbante historia sobre uno de los asesinos seriales más importantes de los Estados Unidos. El film es una adaptación del libro “The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy”.