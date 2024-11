Tentativa de feminicidio: hombre intentó asesinar brutalmente a su expareja en Madre de Dios

La noche del martes 19 de noviembre, Luis Humberto López López, de 41 años, no tuvo el menor reparo de ingresar a la vivienda de su expareja para intentar asesinarla. Los familiares de la mujer ingresaron al recinto en el preciso momento en que el sujeto buscaba poner fin a la vida de la agraviada con sus propias manos mientras desfiguraba su rostro dejándola totalmente irreconocible. Este caso de intento de feminicidio se registró en Madre de Dios.

Hace 6 meses, Melisa, luego de varios años de convivencia, decidió poner fin a una relación marcada por la violencia física y psicológica. Su agresor, Luis Humberto López, disconforme con la medida adoptada por la mujer acudió a la vivienda de la agraviada, en Tambopata, para agredirla. El hombre pretendió estrangularla, asimismo le dio varios golpes en el rostro, todo esto luego de provocarle la amputación del labio inferior izquierdo.

Juliaury Machado García, hermana de la agraviada, cuenta que Melisa pudo haber sido asesinada por Luis Humberto López, sin embargo, otra de sus hermanas junto a su esposo impidieron que el sujeto continúe con la atroz agresión cuando ingresaron a la habitación. Quisieron retenerlo para entregarlo a las autoridades, pero el hombre los amenazó con un cuchillo para huir de la escena.

Debido a la gravedad de su estado, la mujer fue auxiliada al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado donde recibe atención medica. Juliaury Machado explica que su hermana está muy afectada psicológicamente y se despierta en medio de sobresaltos. A esto hay que sumarle que no puede hablar y se encuentra desfigurada, por lo que será necesario que la sometan a cirugías plásticas en busca de reconstruirle la boca.

Familia pide que encarcelen a Luis López por intento de feminicidio

El mayor temor de la familia de la mujer cruelmente agredida es que Luis Humberto López salga libre e intente asesinarla una vez más. Ante esta situación piden la intervención del Ministerio de la Mujer y que el agresor sea procesado por el delito de tentativa de feminicidio. Esperan que en las próximas horas la fiscal Flor Correa Silva formalice el pedido de prisión preventiva y que el juicio se de pronto para asegurar que el sujeto no volverá a acercarse a Melisa.

"No es justo que porque ella decidió parar la violencia física y los traumas psicológicos ahora él la quiera matar", dijo Juliaury, evidentemente afectada.

Juliaury Machado considera que el certificado médico legal emitido por la médico legista Patricia Ríos de la Roca no es correcto. Si bien en este documento se detallan todas las lesiones que presenta la víctima, en la parte final señala que las atenciones que demandará son solo 5 y dispone una incapacidad de 35 días. Esto, a decir de Juliaury, no es suficiente, porque su hermana no se va a recuperar en poco más de un mes y necesitará hasta cirugías plásticas.

Finalmente, hay que precisar que actualmente todos los gastos médicos de la agraviada son asumidos por su familia, sin embargo, esperan contar con el apoyo de los ciudadanos toda vez que Melisa va a requerir cirugías plásticas para recuperarse físicamente. Cualquier apoyo económico se puede hacer llegar al número de Yape 974401407 de Juliaury Machado García.

