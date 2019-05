Clausuran pastelería de Ignacio Baladán tras graves denuncias [VIDEO]

Ignacio Baladán vuelve al ojo de la tormenta, esta vez, la polémica gira entorno a su negocio de comida del que hace alarde en cada oportunidad que tiene de presentarse en los medios.

El local de Los Olivos del exchico reality fue clausurado por las autoridades que llegaron al lugar para hacer una revisión exhaustiva tras las constantes denuncias en su contra.

Lo que encontraron fue sorprendente. El video de la visita se ha filtrado en los medios, allí se observa que roedores como ratas e insectos como cucarachas, han tomado como guarida la cocina del local de comidas.

Pero esta no sería la primera vez que el negocio de Ignacio Baladán recibe denuncias de insalubridad. Antes, los mismos trabajadores acusaron a la administración no tomaba cartas en el asunto y mostraron en fotos que la pastelería se encontraba en las peores condiciones y no era cómo se la presentaba en la televisión peruana.

Los efectivos decidieron cerrar el local temporalmente por incumplir con la la ordenanza municipal que exige condiciones de higiene para el buen servicio del público.

Sin embargo, el exchico reality no se ha pronunciado a pesar de que es activo en las redes. Por otro lado, Fiorella González una extrabajadora confesó, "las cosas (están) muy sucias, desordenadas. Nada que ver con lo que se pinta en la televisión".

Clausuran pastelería de Ignacio Baladán tras encontrar roedores