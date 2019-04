Slash en Lima: conoce los precios de las entradas para el concierto

La banda peruana Cuchillazo, el potente power trío integrado por los músicos Nicolás Duarte, Rafael Oteroy Capi Baigorria, formará parte del concierto de Slash (icono del rock y ex guitarrista de Guns 'n' Roses) y Myles Kennedy and The Conspirators organizado para este martes 7 de mayo en la explanada del Parque de la Exposición.

Gracias a su trayectoria musical, presencia escénica y sólido repertorio, Cuchillazo, con más de 15 años en la escena; ha sido invitado para abrir las presentaciones en Perú de reconocidas agrupaciones internacionales tales como The Hives, Sepultura, Puddle of Mudd y A.N.I.M.A.L. Además ha sido la primera banda peruana en participar en la edición matriz del reconocido festival Cosquín Rock en Córdoba, Argentina.

Por su lado, el legendario guitarrista Slash prosigue los ensayos junto a Myles Kennedy and The Conspirators a días del inicio de su gira por toda la región, la cual inicia el viernes 3 de mayo en la ciudad de México. Se espera una innumerable lista de sorpresas en el repertorio del show que prepara para este tramo de su tour mundial promocionando su nuevo disco “Living The Dream”.

Para calentar motores, el grupo peruano Cuchillazo a presentado una lista de fechas para conciertos en la capital. Todo inicia el día martes 30 de abril junto a la banda SUDA, la cual presenta su nueva producción musical en vinilo. En el mes de mayo tienen una función doble (8:30 P.M. y 11:00 P.M.) en La Noche de Lima (Jr Callao 177 a media cuadra de la Plaza de Armas). Las entradas las puedes conseguir por medio de Joinnus.

Las entradas disponibles en VIP y preferencial se encuentran a la venta en Teleticket de Wong y Metro o www.teleticket.com.pe .

Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators: Conoce los predios de las entradas

VIP: S/ 335.00 (capacidad 2000 personas)

Preferencial: S/ 210.00 (capacidad 2000 personas)

Tribuna Apdayc: S/ 149.00 (capacidad 240 personas)

Nota: Precios incluyen cargo por servicio

Fecha del concierto: Martes 7 de mayo a las 09.00 P.M.