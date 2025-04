La desinformación detrás de la "desextinción" del Lobo Terrible: no fue revivido y tampoco es genéticamente compatible

El 8 de abril de 2025, será recordado por muchos como el inicio de lo que se ha denominado la "desextinción" de los animales prehistóricos que dominaron hace miles de años la tierra. Pero, ¿es realmente esto cierto? Como es de conocimiento público, aquel día el laboratorio Colossal Biosciences dio a conocer un paso fundamental en esta meta: traer supuestamente de vuelta a la modernidad al Lobo Terrible, una especie de canido que apareció en el pleistoceno tardío y que presuntamente es aparentado con los lobos grises, además de ser conocido en la actualidad por la famosa serie Juego de Tronos (inspirada en la saga escrita de George Martin). No obstante, esta afirmación carece de veracidad.

Son tres los cachorros de lobo gris que fueron modificados genéticamente con características del ADN del lobo terrible (Canis Dirus). Ellos fueron bautizados como Rómulo, Remo y Khaleesi, en referencia, los dos primeros, al mito popular de la creación de Roma, y el último por un personaje de la serie Juego de Tronos.

Medios de comunicación que publicaron sobre la 'desextinción' del lobo terrible. Foto: capturas de pantalla.

En la página oficial de Colossal Laboratories, se afirma que "por primera vez en la historia de la humanidad, Colossal restauró con éxito una especie erradicada mediante la ciencia de la desextinción. Más de 10.000 años de ausencia, nuestro equipo se enorgullece de devolver al Lobo Huargo al lugar que le corresponde". Sin embargo, la supuesta vuelta a la actualidad de estas especies sería un acto antiético que vulneraría a las especies animales que actualmente habitan la Tierra.

Para entender este nuevo fenómeno de la biología genética, conversamos con Shirley Evangelista, jefa del Laboratorio de Biotecnología Reproductiva y Celular de la Universidad Científica del Sur.

¿Desextinción o modificación genética?

"No es una desextinción como tal, básicamente tienes un animal genéticamente modificado, ya que, si bien han usado como molde el ADN del Lobo Terrible, la información donde han sacado esta información, que es del cráneo y la mandíbula de un ejemplar extinto, no estaban completas. El ADN nuclear es muy largo, y había ciertas partes que estaban cortadas; y a través de lo que es la genética, ellos han podido identificar qué partes del genoma del Lobo Terrible eran iguales o diferentes al lobo gris. Con base en ello, lo que han hecho es una especie de copiado de secuencias.", señala a este diario la investigadora molecular Shirley Evangelista.

Según indican las notas sobre el avance de Colossal, los científicos trabajaron con los fósiles de lobos terribles que datan de 13.000 años (un diente), y 72.000 años de antigüedad (un hueso de oído). Con estas muestras de ADN, los biólogos introdujeron, a través del sistema CRISPR-Cas 9, estas secuencias genéticas al genoma de los embriones de lobos que fueron paridos por canes domésticos.

Crías del can que dio a luz a los 3 'lobos terribles'. Foto: Colossal Biociences.

"Algo que no pueden regular es el hecho de que el ADN mitocondrial, que está presente en los óvulos de perro doméstico que han utilizado, van a influir en lo que es el metabolismo y en la parte de la señalización celular que va a tener este embrión. Si bien es bastante cercano en lo que algún momento fue la especie, actualmente no podemos decir que fue descendiente", advierte Evangelista.

El investigador inglés, Timothy Hearn, de la Universidad de Anglia Ruskin, en este mismo tenor, comentó a The Conversatión que "estos animales pueden parecer un poco a los lobos terribles, pero no lo son. Son lobos grises con retoques cosméticos. (...) El proyecto representa una hazaña impresionante en la ingeniería genética más que una auténtica resurrección de una especie extinta".

¿El lobo terrible tiene parentesco con el lobo gris?

Una de las afirmaciones que se ha difundido en redes sociales y medios de comunicación, es que el lobo terrible comparte parentescos con los lobos grises modernos que viven en América del Norte. Sin embargo, esta aseveración es engañosa.

"El lobo terrible no es un ancestro directo del lobo moderno, ni del perro, ni de los coyotes; sin embargo, ha compartido un ancestro común hace millones de años. Evolucionó de forma paralela y convergente, desarrollando adaptaciones similares, pero no por cercanía genética", resalta la investigadora Evangelista.

Los 'lobos terribles' a los 5 meses de edad. Foto: Colossal Biosciences

En la investigación "Filogenia de los grandes cánidos sudamericanos extintos (Mammalia, Carnivora, Canidae) utilizando un enfoque de 'evidencia total'", escrito por Francisco Prevosti el 2010, se indica que el canis lupus (lobo gris) y el canis dirus (lobo terrible), son especies distintas, pero comparten un taxón en su escala jerárquica como especie.

Sobre la descendencia de estas dos especies discutidas, la revista Nature publicó el 2021 un estudio que señala a los lobos terribles como los últimos de un antiguo linaje de canes en América que se habría extinguido por no adaptarse a la era glaciar. Los científicos resaltaron que ambas especies son apenas parientes lejanos y que este ancestro en común existió hace 5.700 millones de años. En una comparación con la especie humana, el lobo terrible equivaldría al homo neanderthal, solo que esta no se cruzó con los lobos grises.

Introducción de antiguas especies vulneraría los ecosistemas actuales

Para Evangelista y otros científicos, liberar una especie revivida que lleva más de 10.000 años desaparecida sería un riesgo para la biodiversidad existente, debido a que se discute la introducción de un depredador extinto que podría alterar el orden ecológico.

"No deberíamos meternos en tratar de 'desextinguir' una especie. En primer lugar, estos animales, por más que en algún momento se vean o parezcan al lobo terrible, son animales que van a llegar a un hábitat que es completamente diferente al que fueron diseñados para vivir. Entonces, de por sí, como especie, solo tener 3 individuos, es difícil. Los lobos andan en manadas y, para remate, los lobos prefieren ambientes libres. Si tú los mantienes en cautiverio (ya sea que lo quieren estudiar o analizar), me parece una forma bastante injusta de tratar a estos animales que no tienen la culpa de haberse extinguido en algún momento de la historia y que ahora, de alguna manera, están tratando de traerlos a este ambiente", explicó Evangelista.

La veterinaria Evangelista también destacó no estar de acuerdo con la reincorporación de estos animales desde un punto de vista sobre bienestar animal, ya que si bien la ingeniería genética puede ayudar con los avances tecnológicos en tratamientos de enfermedades o en estudios relacionados en plantas, animales o personas, manipular estas especies sería una supresión al orden natural.

"Si ahora tú los sueltas, esos animales van a tener que adaptarse a un medio ambiente que tal vez afecte a la ecología. (…) Además, no sabremos cuál es su animal presa, porque en el momento en que existió tenía determinadas presas y posiblemente determinados depredadores. Entonces, seamos sinceros, el liberarlos significaría un gran riesgo, inclusive para ellos mismos. Por lo tanto, me parece que estos animales estarían conminados a vivir enclaustrados. Me parece que no le pensaron muy bien, desde mi punto de vista. No planificaron el hecho de que necesitarían un ambiente mucho más abierto", agregó.

Conclusión

Los científicos de Colossal Bieciences, no revivieron o 'desextinguieron' al lobo terrible, un canido que vivió hace 125.000 años en la era del pleistoceno, sino que modificaron genéticamente embriones de lobos grises para que tengan un parecido. En ese sentido, científicos advierten que este tipo de reintroducción de especies al mundo moderno podría generar inquietudes y vulneraciones a la ecología actual del planeta y estaría en contra la ética de la biología. Por lo tanto, calificamos este tipo de afirmaciones como falsas.

