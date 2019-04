Mon Laferte conmueve tras revelar su incansable lucha contra la depresión

La cantante Mon Laferte es una de las pocas artistas que regala energía, alegría e intensidad a la hora de subir al escenario, sin embargo, no todo sería como muchos de sus seguidores piensan.

La chilena se presentó en el festival de música Coachella y aprovechó para escribir un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para contar sobre su lucha contra la depresión.

"Mi gente querida, ayer fue el último show en Coachella y me sentí muy feliz sobre el escenario, tenía varios meses de estar muy deprimida y me costaba mucho dar un concierto sin llorar, hoy me siento más tranquila y poco a poco recuperando la alegría de vivir", escribió.

Asimismo, la intérprete de ´Tu falta de querer' contó lo difícil es que es atravesar por esta situación.

"¿Por qué comparto esto? Porque me es muy difícil avanzar intentado ocultar los estragos de mi personalidad, la depresión es ciega, a veces puedes tenerlo todo y aún así estar deprimida. Mi vida los últimos años ha sido una montaña rusa y supongo que ahora me pasa la cuenta. Ahora solo quiero volver a enamorarme de las canciones."

Finalmente, Mon Laferte envió un mensaje de aliento a todas las personas que están atravesando por un cuadro de depresión.

"Si hay alguien ahí que tenga depre, ánimo, un día a la vez. A modo simbólico me corté el pelo y estoy dejando que asomen con libertad mis blancos cabellos. A dos semanas de cumplir 36 años, estoy viva aún, medio golpeada, pero viva".