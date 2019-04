Emily Ratajkowski reta la censura de Instagram con atrevida lencería [VIDEO]

Emily Ratajkowski es una de las modelos más codiciadas del mundo. La actriz vuelve 'loco' a todos sus seguidores con sus constantes desnudos y sensuales fotografías que comparte en Instagram.

En esta ocasión la artista británico-estadounidense revolucionó las redes con una atrevida fotografía, la cual desafía la censura de la red social. "Mi eterna vibra pascual", reveló la modelo.

Un potente maquillaje e impetuoso cabello rosa la hacen lucir completamente distinta. Emily Ratajkowski tiene más de 20 millones de seguidores en Instagram.

Obviamente los comentarios de sus fans no se hicieron esperar: "Esto es una locura", "Ella es la mejor chica del mundo. No puedo", "Wow", "¿Cómo puedes ser tan perfecta?", "Te amo", "Dios mío", entre otros mensajes de halago en Instagram.

Emily Ratajkowski inició su carrera como actriz en la serie de televisión "iCarly", sin embargo logró el reconocimiento a nivel mundial por su participación en la película "We Are Your Friends", junto a Zac Efron.

Cinco datos que no conocías de Emily Ratajkowski

-Emily tenía 14 años cuando firmó su primer contrato con la agencia de modelaje Ford.

-La actriz saltó a la fama tras su increíble desnudo en el vídeo musical de Robin Thiecke, "Blurred Lines".

-Tiene creencias feministas, a pesar de ser juzgada por su esbelto físico.

-Ratajkowski nunca utiliza sujetador.

-Nació en Londres, Inglaterra un 7 de junio de 1991.

Emily Ratajkowski en We Are Your Friends

La atrevida película de Max Joseph cuenta la historia de "Cole Carter", un aspirante a DJ que vive atrapado entre un romance prohibido y las grandes expectativas de sus amigos. El filme está interpretado por Zac Efron y Emily Ratajkowski.

Puedes mirar aquí el tráiler de "We Are Your Friends".