Coachella 2019: Los mejores ‘outfits’ de las famosas [FOTOS]

Coachella 2019 es un festival de música que se desarrolla durante dos fines de semana, y se celebra en California, Estados Unidos. La particularidad de este año es que no solo estrellas del pop, rock, hip hop o electrónica se presentarán, si no también artistas urbanos como J Balvin.

Celebridades, famosos, influencers de Instagram, y el público en general se dan lugar en Coachella 2019 para escuchar a los mejores artistas musicales del momento.

El primer fin de semana de Coachella 2019 va del 12 al 14 de abril, mientras que el segundo será del 19 al 21. Desde las modelos Gigi Hadid y Alessandra Ambrosio hasta las influencers Bella Thorne y Lele Pons.

Estos son los mejores 'Looks' del primer fin de semana de Coachella 2019:

Gigi Hadid, la modelo estadounidense de 23 años ha marcado tendencia en Instagram reuniendo dos milones de 'likes' con esta foto.

"De regreso. Día uno", publicó Hadid desde Coachella en Instagram.

Alessandra Ambrosio, la modelo brasilera con casi 10 millones de seguidores en Instagram compartió esta fotografía desde Coachella 2019. Este 'look' ya tiene 164 mil 'likes'.

Sara Sampaio, modelo portuguesa de 27 años tiene más de siete millones de seguidores en Instagram, y compartió esta foto desde Coachella.

Lele Pons, la influencer de Instagram que ha incursionado en la música sorprendió a todos con una fotografía desde Coachella que ya ha llegado a los más de dos millones de 'likes'.

Bella Thorne, actriz e 'influencer' compartió una atrevida foto en Instagram para sus más de 19 millones de seguidores. La imagen ha alcanzado más de 600 mil 'likes'.

La actriz Kiernan Shipka publicó una fotografía con sus amigos en Coachella para sus más de tres millones de seguidores en Instagram.

Tame Impala en Coachella 2019

La banda australiana formada por Kevin Parker se presentó en Coachella 2019, y este fue el setlist de Tame Impala.

1. Let It Happen

2. Patience

3. The Moment

4. It Is Not Meant To Be

5. Mind Mischied

6. Nangs

7. Elephant

8. Apocalypse Dreams

9. The Less I Know the Better

10. Borderline

11 Love/Paranoia

12. Yes I'M Changing

13. Eventually

14. Why Won't You Make Up Your Mind?

15. Feels Like We Only Go Backwards

16. New Person, Same Old Mistakes