“No me siento encasillada en el cine”

Tras ser parte de las más sonadas comedias del cine peruano de los últimos tiempos como Sobredosis de amor, El gran León, Siete semillas, Locos de amor, A los 40, entre otras, Gianella Neyra arranca el 2019 en la pantalla grande con PapáYoutuber, filme en donde mantiene la misma línea de sus anteriores personajes. Gianella encarna a Lucía, la esposa de Rómulo, (Carlos Carlín), quien al perder su trabajo buscará ingresos para su hogar a través de las nuevas herramientas tecnológicas.

¿Qué te animó a participar en Papá Youtuber?

Es una comedia con un bonito mensaje que revalora a la familia, que hace que te des cuenta de que, a pesar de todas las responsabilidades que puedes tener, no estás solo, siempre tienes a tu familia para que te escuchen, para que te salven. Creo que en un mundo como el de ahora que va tan rápido, está bueno tener una película así en nuestra cartelera.

¿Crees que la cinta puede ayudar a los adultos a terminar con los miedos al uso de la tecnología y redes sociales?

Claro, por supuesto. Creo que la tecnología es una realidad que está aquí, no hay que negarla. Hay que hacerte amigo de ella, hay que conocerla. Lo que desconocemos es lo que realmente más miedo nos da, entonces hay que tratar desde nuestras posibilidades de usarlas, y si eres padre por sobre todas las cosas hay que saber porque tienes que conocer qué están viendo tus hijos.

En tu caso, ¿qué uso les das a las redes sociales?

Tengo Facebook, Twitter e Instagram pero más uso Instagram. Pero lo primero que hay que mencionar es que las redes sociales no son de mi generación. Veo a generaciones después que yo, no muy lejanas, que las manejan a la perfección. Yo me demoro en hacer ‘stories’ (en Instagram) dos días... cuando ya se pasó el evento yo sigo tratando de subir stories... Pero, bueno, el uso que normalmente les doy es como herramienta de trabajo. Las uso como una manera de comunicarme y de estar más cerca de la gente, con quienes puedo tener una conexión más directa, sin intermediarios. Hago lo que puedo, no me genera estrés.

En tu rol de madre, ¿cómo haces para controlar y discernir lo que están viendo?

El menor tiene 3 años, todavía no tiene idea de qué es Youtube. Lo que sí me pide es el celular para jugar y en ese caso considero que está bueno adelantarse. Descubrí aplicaciones ‘chéveres’ que tienen cuentos, videos instructivos, material didáctico, entonces le doy esas cosas con las que estoy de acuerdo. En cuanto al mayor (10 años) no tiene redes. Sueña con ser youtuber y hace sus videos pero me los pasa a mí para que los guarde. Con él sí soy como las madres antiguas, le he dicho que se enfoque en estudiar. Pero es imposible prohibirle que conozca lo que hay en Internet, por eso trato de tener una comunicación abierta con mi hijo, enterarme lo que está mirando y ‘googlear’ para saber de qué se trata y conversarlo. Es la única manera de ayudar a tus hijos, cuando tenga que tomar sus propias decisiones puede darse cuenta de qué está bien y qué no.

De otro lado, ¿sientes algún tipo de encasillamiento al desarrollar nuevamente un papel ligado a la comedia en el cine?

No sé, no lo creo. Generalmente acepto papeles porque me divierten, porque siento que puedo aportar algo con el personaje o porque siento que de alguna manera conectan conmigo. Pero también hay que tomar en cuenta que se han hecho muchas comedias últimamente en nuestro cine. Entonces de repente ha sido una cosa coyuntural. Pero sí, mi idea es hacer un poco de todo y seguir aprendiendo y seguir creciendo.

Seguramente ya estás extrañando los personajes cargados de melodrama...

No, honestamente ese género nunca ha sido mi favorito. Si bien he hecho ese tipo de personajes en telenovelas hace años, siempre he tratado de hacer historias un poco más ligeras, más pegadas a la comedia, no me gusta mucho el drama cortavenas.

¿Y te ves nuevamente protagonizando una telenovela?

Cuando tienes familia es difícil llevar un horario tan largo como lo demanda una telenovela. Con el cine, un proyecto dura dos meses a lo mucho, pero una telenovela significa internarse 8 ó 9 meses, entonces tendría que ser un proyecto que valga la pena para dejar a mis hijos.❖