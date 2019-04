Jazmín Pinedo aclara cómo es su relación con Karen Schwarz y Magdyel Ugaz

Luego que Andrés Hurtado dejó entrever que las conductoras del programa 'Mujeres al Mando' tienen una clara enemistad detrás de cámaras, la presentadora Jazmín Pinedo se pronunció al respecto y le respondió a sus detractores.

Jazmín Pinedo aclaró cómo es su relación con sus compañeras de conducción durante la secuencia 'Adivina lo que bailo' de 'Mujeres al Mando'. En esta parte del programa, Magdyel Ugaz y Karen Schwarz se enfrentaron y cada una mostró su lado más competitivo para sumar puntos para su equipo.

Ante este enfrentamiento entre Karen y Magdyel por ganar puntos, la presentadora Jazmín Pinedo resaltó que sus compañeras son mujeres de armas tomar si se trata de ser las primeras.

"Ojo, ante la duda de que si nos peleamos o no... chicas no quiero que discutan y no quiero que se enfrenten, pero este punto lo decide Magdyel y Karen. ¡Que me suelten la música!", bromeó Jazmín Pinedo en pleno programa en vivo.

Ante este comentario, las conductoras siguieron enfrentándose como parte de la competencia del programa, pero dejaron claro que tienen una muy buena amistad dentro y fuera de cámaras.

Jazmín Pinedo aclara si tiene una enemistad con Karen Schwarz y Magdyel Ugaz

Comentario de Andrés Hurtado sobre las conductoras de 'Mujeres al Mando'

El conductor de 'Porque es sábado con Andrés' realizó una polémica publicación en Instagram, donde dejó entrever que Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Magdyel Ugaz no son amigas y que en cámaras muestran una imagen que no son en realidad.

“Parece que se quisieran. Si el país supiera que se detestan”, escribió el popular ‘Chibolín’ a través de su cuenta oficial de Instagram.

Ante esta publicación, los usuarios de la red social comenzaron a pronunciarse en la sección comentarios para cuestionar la rivalidad entre las conductoras de 'Mujeres al Mando'.