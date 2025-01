Joao Grimaldo atraviesa un duro momento en Serbia. El delantero dejó el fútbol peruano en busca de ganarse un puesto en el Viejo Continente y, pese a que tuvo participación en los primeros partidos con Partizán, poco a poco fue perdiendo protagonismo, y dejó de aparecer en la lista de convocados. Mientras tanto, el jugador disfruta de sus vacaciones en las 'pichangas' de streamers.

Varios se cuestionan por qué ya no es considerado en el equipo principal. Ante ello, uno de los que habló sobre el talentoso extremo peruano fue su exentrenador, Marko Jovanovic. El estratega reveló que tuvo una conversación con Grimaldo y comprendió la razón por la que está costando adaptarse a la liga de Serbia.

¿Qué dijo el exentrenador de Joao Grimaldo sobre su falta de minutos en Partizán?

En una reciente entrevista, Jovanovic habló sobre Joao Grimaldo. En principio, el técnico reconoció que el futbolista es un gran talento, pero su gran problema era que no tenía oficio para defender y solo mostró potencial ofensivo.

"Grimaldo tiene mucho talento, pero tuvo un problema mayor ya que en una conversación nos dijo que en el fútbol peruano no le pedían que tenga un juego defensivo; sin embargo, aquí tenía que hacerlo. Esa es la diferencia entre el fútbol europeo y el sudamericano. Solo mostró potencial ofensivo en algunas ocasiones, pero a partir de aquel partido ante el Napredka, empezó a trabajar al margen y después no tenía sentido traerlo de vuelta (convocarlo)", declaró.

En esa misma línea, señaló que cuando empezó a dirigir el equipo, se dio con la sorpresa de que tanto Joao Grimaldo como su compañero Young-jun Goh "no tenían la cabeza bien puesta", por lo que poco a poco fue perdiendo protagonismo.

"Cuando agarré el equipo, noté que Grimaldo y Goh no tenían la cabeza bien puesta. De alguna manera "desaparecieron" y teníamos partidos cada tres días. Por eso decidí que era mejor darle una oportunidad a nuestra cantera. Creo que ambos tienen calidad, pero no han encontrado su camino ni se han adaptado al nuevo entorno", añadió.

Joao Grimaldo llegó a Partizán desde Sporting Cristal. Foto: La República.

¿Qué había dicho el DT de Joao Grimaldo sobre su ausencia en Partizán?

En una conferencia de prensa brindada el último 16 de diciembre tras el empate 1-1 con FK IMT, Jovanović fue consultado sobre el estado de Grimaldo y Jung Jun-Goh, y no dudó en expresar su opinión.

"Grimaldo y Goh están fuera del equipo desde hace algún tiempo. No es que no estén en ritmo competitivo, sino que no están en proceso de formación. Por el momento no se pueden utilizar", sostuvo el DT en declaraciones recogidas por el medio Informer - Nezavisne Dnevne Novine.

Estas palabras resaltan la delicada situación que enfrenta el exjugador de Sporting Cristal, quien no ha tenido minutos desde finales de noviembre, cuando ingresó en el minuto 82 en un partido contra Napredak.