Tatiana Astengo a medio que retiró a Josefina Townsend: "Son una vergüenza"

El nombre de Josefina Townsend se hizo viral en las distintas redes sociales luego que la propia periodista anunció que no continuará más en el programa radial Ampliación de Noticias. Ante esta noticia, distintos usuarios de Twitter expresaron su desacuerdo y arremetieron contra el medio local.

"Hoy era mi último día en RPP. Lamentablemente me pidieron no participar en Ampliación de Noticias donde me hubiera gustado despedirme. Mi salida del programa fue decisión de la empresa. Agradezco a todos mis compañeros de RPP. Fue un gusto y un honor trabajar con este equipo", escribió la periodista desde su cuenta oficial de Twitter.

Tras el mensaje emitido por la propia Josefina Townsend, sus colegas y distintas figuras de la televisión no fueron ajenos a esta noticia, y expresaron su malestar con distintos mensajes en Twitter.

La actriz Tatiana Astengo se mostró realmente indignada por la salida de Josefina Townsend y envió un claro mensaje para la radio local involucrada.

"Son una vergüenza #RPPNoticias #RPP #ApraNuncaMas #FujimoriNuncaMas", escribió Tatiana Astengo desde su cuenta oficial de Twitter.

Los seguidores de Astengo estuvieron de acuerdo con su postura y también se pronunciaron en la sección comentarios de dicha red social: "no dejar que se despida. ¿La radio tuvo miedo de algo?" y "sí, eso es lo que es RPP, la radio amiga de los sinvergüenzas, de los que corruptos que gozan de mejor reputación y que fueron y son hasta hoy caseritos de ese refugio".

La periodista Rosa María Palacios también se pronunció sobre el caso de Josefina Townsend y escribió lo siguiente: "una explicación a la audiencia que seguía a Josefina. Cuando un medio maltrata a un periodista tiene que asumir las consecuencias de maltratar a su propia audiencia. Grave error. Las explicaciones no son opcionales en este caso".

