Jung Joon Young arrestado por distribuir videos sexuales sin consentimiento

El actor y cantante Jung Joon Young se presentó a la audiencia por el caso del 'Escándalo Sexual en Burning Sun' en las oficinas del Tribunal del Distrito de Seúl. Luego de un interrogatorio por más de dos horas, el fiscal a cargo del caso ordenó el arresto inmediato del artista de Kpop que fue formulada por la policía de Corea del Sur el pasado 18 de marzo.

Antes de que se validara la solicitud de detención, el idol coreano leyó una extensa carta de disculpas y admitió los cargos que caen en su contra. Confesó haber grabado a mujeres teniendo sexo, distribuir este material pornográficos sin consentimiento, además de haber compartido estas imágenes a diversos conocidos en el polémico chat de Kakaotalk, donde pertenecen Seungri de BIGBANG y Choi Jonghun de FT Island.

Estas fueron las declaraciones de Jung Joon Young ante la justicia, según Allkpop:

"Lo siento mucho. He cometido un crimen imperdonable. Admito todos los cargos en mi contra. Con respecto a la decisión de la orden de arresto de hoy, no objetaré ninguna de las demandas del equipo de investigación y seguiré la decisión del tribunal con humildad. Una vez más, Inclino mis disculpas a las mujeres que fueron víctimas de mis acciones, a las mujeres que sufrieron una ofensa secundaria debido a los rumores infundados en línea, y a todas las que me prestaron atención y afecto a lo largo de mi carrera. continuar participando diligentemente en el proceso de investigación y en los procedimientos legales, mientras reflexiono sobre mis acciones para la vida. Nuevamente, lo siento"



En 2016 y 2018, Jung Joon Young fue investigado por los mismo cargos (violación, grabar con cámaras ocultas videos íntimos y distribución de pornografía en la red), pero no se abrió ningún caso, bajo el pretexto de que las pruebas habían sido manipuladas.

Así informaron medios coreanos sobre el arresto de Jung Joon Young: