One Direction: Hermana de Louis Tomlinson fallece a los 18 años [FOTOS]

¡Inexplicable! El último miércoles Félicité Tomlinson, hermana del ex 'One Direction' Louis Tomlinson, falleció de un paro cardíaco. La influencer de 18 años fue encontrada desmayada en su departamento en Londres, la persona que llamó a los paramédicos al verla en esa situación reveló que la joven fue declarada muerta de camino al hospital.

Según lo señalado por TMZ, la hermana de Louis nunca había tenido problemas en el corazón, por lo que su muerte ha sido manejada como algo 'inexplicable' hasta que la autopsia y los exámenes toxicológicos revelen la verdadera razón.

La policía de la ciudad indicó que la persona que encontró a la joven llamó aproximadamente a las 12:52 e inmediatamente se enviaron dos ambulancias.

"Félicité era una joven adorada y amada por Louis y su familia. Todos están devastados, como puedes imaginar", señaló una persona allegada a la familia al diario británico Daily Mail. Otra persona ha señalado que el cantante está devastado y angustiado por la muerte de su hermana.

Se conoce, por la publicación que Félicité realizó en sus redes sociales, que había dejado de beber y fumar en enero de este año.

Louis Tomlinson tomó la decisión de cancelar su presentación en el Comic Relief, un evento de caridad de la cadena BBC. Aquí iba a presentar su nuevo sencillo 'Two of Us', dedicado a su madre, quien falleció en el 2016 a los 43 años, víctima de leucemia.