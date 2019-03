Maggie Liza se defiende de acusaciones y tilda de "loca" a su hija Angie Jibaja [VIDEO]

Tras el video publicado en Instagram donde Angie Jibaja acusa a su madre de haberle robado el dinero en Chile, la progenitora de la popular 'Chica de los tatuajes' se comunicación con uno de los reporteros del programa 'Magaly TV, la firme', y negó todo lo dicho por su hija.

"Sabes que está loca mi hija, está loca. Yo no le voy a dar. Ay Dios Santo, ¿qué puedo hacer?. Ella hace público cada cosa, y eso demuestra más que está loca. No le debo. Tengo una plata que es de mis nietos y no se lo voy a dar, porque ella supuestamente tenía que pagar el colegio, los uniformes con el dinero que recibió del programa ese [El valor de la verdad] y hasta ahora nada", dijo algo indignada la madre de la actriz.

"Cómo le voy a dar el dinero que yo sé que se lo gasta en otras porquerías", añadió la madre de la actriz Angie Jibaja en conversación con el reportero del programa conducido por Magaly Medina.

"Creo que las personas que están a su lado, sus amigos, los que paran con ella deberían quitarle el celular cada vez que ella se encuentra en este estado emocional, tan nerviosa y fuera de sí, hablando algunas tonterías. Realmente no sé si Angie Jibaja tiene noción o idea de lo que estaba diciendo o estaba acusando", opinó la conductora de 'Magaly TV, la firme'

Madre de Angie Jibaja se defiende de acusaciones de robo a su hija

Ante la polémica denuncia que hizo Angie Jibaja en contra de su madre y tras escuchas las declaraciones de Maggie Liza, Magaly Medina ocupó utilizó unos minutos de su programa para opinar sobre este caso.

"Creo que lo que Angie Jibaja lo que necesita es realmente seguir en tratamiento, estabilizar ese estado de ánimo y convertirse en una mujer serena, segura de sí misma y dueña de su vida. Una lástima tener que ver este drama en las redes sociales", opinó Magaly Medina tras escuchar la defensa de Maggie Liza, madre de la popular 'Chica de los tatuajes'.

Cebe mencionar que Angie Jibaja tenía la intención de que muchas personas conozcan su denuncia, sin embargo horas después tuvo que borrar todos los videos porque, según contó en un Instagram Stories, su hijo mayor se lo pidió. Por ello, la también cantante atinó a compartir otra imagen donde manifiesta las razones por las que habló así de su madre.