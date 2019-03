Naomi Campbell y su conmovedor mensaje por el Día Internacional de la Mujer

La famosa supermodelo británica Naomi Campbell rindió homenaje a las mujeres de África, un continente por el que siente devoción, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.



"La mejor gente que conozco viene de África. Las mejores mujeres que conozco proceden de este continente", afirmó Campbell en la ciudad de Durban (este de Sudáfrica), donde asistió a la Cumbre de Mujeres Líderes de África, organizada por la revista Forbes.

La modelo nacida en Londres aseguró que su "pasión" es ayudar "al gran continente de África a llegar donde debe llegar".



Durante su intervención en el foro, retransmitida en la red social Twitter, Campbell señaló también que "es un momento difícil para las mujeres, por lo que tenemos que apoyarnos unas a las otras más que nunca".



"Deberíamos tener más de un día internacional de la mujer porque hacemos mucho", dijo la antigua reina de las pasarelas, al revelar su fascinación por "mujeres fuertes" como la ex primera dama estadounidense Michelle Obama o la activista Winnie Mandela, segunda esposa del que fuera presidente sudafricano Nelson Mandela.

