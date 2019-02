Milagros Leiva arremete contra periodistas por recibir dinero de Odebrecht

Raymundo Trindade Serra, exgerente de relaciones institucionales de la constructora Odebrecht, confirmó que la empresa brasileña aportó US$200 mil a la campaña del 2010-2011 de Lourdes Flores Nano.

Durante el interrogatorio al que es sometido el testigo en Curitiba, este afirmó que la transferencia para la entonces candidata se realizó a través de Horacio Cánepa, según fuentes de La República.

De acuerdo al informante, el pago se realizó en cuatro armadas de US$50 mil en efectivo mediante el exárbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) para el proceso electoral municipal.

La situación se complicó para Lourdes Flores Nano tras un informe de ‘Panorama’, dominical que reveló que un aspirante a colaborador eficaz declaró a la fiscalía que la excandidata presidencial pidió directamente a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, un aporte de US$200 mil en una cena realizada en la casa de la lideresa del PPC.



“En dicha comida, Lourdes Flores hizo una solicitud a Barata y a Serra de US$200 mil. Jorge Barata se fue, porque debía viajar al exterior, y quedó establecido que las conexiones para la entrega del dinero las realizaría Raymundo Serra con Horacio Cánepa”, señaló.

Ante tales declaraciones, la periodista Milagros Leiva arremetió en Twitter contra el exgerente de relaciones institucionales de la constructora Odebrecht y pidió que revele los nombres de sus colegas que también recibieron dinero de la empresa brasileña.

“Lo que el coimero Raymundo Serra debe contar es a cuántos periodistas aceitó, a quiénes contrató como conferencistas, asesores o maestros de ceremonias y cuánto les pagó en lugar de tratar de enlodar a quien siempre los criticó. Creo que estos delatores creen que no existe memoria”, expresó la comunicadora a través de un tuit.

Lourdes Flores se pronuncia



En sus descargos que brindó la semana pasada, Lourdes Flores no negó las reuniones que pudo haber tenido con funcionarios de Odebrecht; sin embargo la lideresa del PPC negó haber abordado temas financieros en estas citas.



"Yo no puedo tener otra versión que la que yo conozco. Imaginando que todo sea cierto, que hubiera recibido el dinero en un maletín eso tampoco es ningún delito (…) Una donación para campaña de perico Pérez o de quien sea no es delito”, resaltó.

Milagros Leiva en su nuevo programa para ATV