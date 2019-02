Kurt Cobain: A 52 años de su nacimiento, recuerda sus polémicas frases sobre el suicidio, las drogas, el machismo y más

Kurt Cobain, el fallecido vocalista y exlíder de Nirvana, habría cumplido 52 años este 20 de febrero de no ser por la fatídica decisión que tomó al suicidarse de un disparo en la cabeza en su casa de Seattle en Estados Unidos.

Dos décadas después de su muerte y su paso al 'Club de los 27', Kurt Cobain sigue siendo un ícono que marcó la historia del grunge, movimiento que está vigente gracias a la obra e influencia del exlíder de Nirvana.

Pero no solo eso, el legado de Cobain va más allá de la música. Su espíritu rebelde, a pesar de sus problemas de depresión y adicción con la cocaína, lo llevó a enrolarse a diversas causas como la lucha contra la homofobia, el machismo, entre otras. En esta faceta, Kurt Cobain lanzó frases controversiales para defender sus ideas, así como para pronunciarse sobre el mundo de la fama y las drogas.

Aquí te presentamos la lista de las frases de Kurt Cobain sobre sobre el amor, las drogas, la fama y más que marcaron la carrera del ex líder de Nirvana.

Frases de Kurt Cobain sobre la homosexualidad

- "Si no hubiera encontrado a Courtney, probablemente hubiera llevado una vida bisexual"

- "No soy gay, pero me gustaría serlo, sólo para hacer enojar a los homofóbicos".

- "Empecé a sentirme muy orgulloso del hecho de ser gay incluso sin serlo"

- "Me gustaría deshacerme de los homofóbicos, sexistas y racistas de nuestra audiencia. Sé que están ahí y me molesta"

- “Me gusta ver prejuicios ante la gente con prejuicios”.

Frases de Kurt Cobain contra el machismo

- "La violación es uno de los peores crímenes en el mundo. Y pasa cada pocos minutos".

- “Siempre he tenido un problema con lo que se entiende generalmente como macho, siempre han sido una amenaza para mí”.

- "Como no pude encontrar amigos hombres, amigos hombres con los que me sintiera compatible, terminé pasando el tiempo con muchas chicas. Siempre sentí que no eran tratadas con respeto. Sobre todo porque las mujeres están totalmente oprimidas”.

- “Nunca he conocido a un hombre inteligente, y si lo era, era una mujer”.

La canción Polly estuvo inspirada en un abuso sexual real a una niña de 14 años.

Frases de Kurt Cobain sobre las drogas

- “Bajo el efecto de las drogas no te importa nada, sólo quieres aislarte del mundo y conseguir una paz interior que no se consigue en estado normal”.

- “Las drogas destruyen tu memoria y tu propio respeto. No son buenas, pero no pienso ir ahora predicando contra ellas”.

- "Necesito volver a sentirme algo drogado para sentir el entusiasmo que sentía de niño".

Frases de Kurt Cobain sobre la música

- “A veces por muy alto que pongas la música, sólo puedes oírte a ti mismo”.

- “Todas mis letras han sido pedazos de poesía y los pedazos de poesía se toman de poemas que comúnmente no tiene significado en primer término”.

- "Si los medios de comunicación divulgaran más música buena, la gente tendría mejor gusto".

- "Cuando era chico soñaba con ser lo que hago ahora, y ahora que cumplí mi sueño me doy cuenta que no es tan fácil ni tan fantástico como pensaba".

- "Soy un hombre sin vida, pero que ama a la música".

Frases de Kurt Cobain sobre la fama

- “Desear ser otra persona es un desperdicio de la persona que eres”.

- "Prefiero que la gente me odie por ser quien soy a que me ame por lo que no soy".

- "A veces siento como si la gente quisiera que me muriera para que así se cumpliera la clásica historia del rock".

- "No hay nada peor que la fama, que miles de gentes hablen de ti como si fueras una puta".

- "Quiero ser admirado como John Lennon, pero permanecer anónimo como Ringo Starr".

La canción 'Heart-Shaped Box' se refiere a la fama.

Frases de Kurt Cobain sobre la vida, el amor y la amistad

-. “Nadie muere virgen... la vida nos jode a todos”.

- “El auténtico amigo es el que sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo”.

- “Las estrellas están ahí, sólo debes mirarlas”.

- "Ellos se ríen de mí por ser diferente, yo me río de todos por ser iguales".

- "Prefiero ser el peor de los mejores que el mejor de los peores".

- “No me importa lo que pienses, a menos que se trate de mí”.

- "Paz, amor y empatía".

Frases de Kurt Cobain sobre el suicidio

- "Admiro a la gente que vive sin problemas, que mira el mundo con despreocupación. A diferencia de ellos, yo sufro más de la cuenta".

- “Si mi sonrisa mostrara el fondo de mi alma, mucha gente al verme sonreír lloraría conmigo”.

- "No sé donde voy, no sé, solo sé que aquí no puedo estar".

- “Mi memoria existe, mi recuerdo vivirá siempre y mi música en la gloria será la salvación del maldito infierno donde habitamos”.

- "Antes de morir muchos morirán conmigo y ellos se lo merecen. Nos vemos en el infierno"