Magaly Medida toma radical decisión tras renuncia en su equipo de producción

¿Nuevos cambios en ATV? La conductora de televisión Magaly Medina no se quedó callada ante la renuncia que emitió su ex productor periodístico, el hombre de prensa Álamo Pérez Luna, quien dio a conocer que no podía lidiar con el carácter de la popular 'Urraca'. Esa fue una de las razones por las que decidió dar un paso al costado y apostar por su tranquilidad. Ante lo comentado por el periodista, la creadora del término 'Chollywood' añadió que él "no dio la talla" para el puesto.

Luego de las declaraciones que emitió Álamo Pérez Luna, la periodista Magaly Medina habría tomado una radical decisión en ATV por el bienestar de su equipo de producción. En la red social Instagram se publicó un video del detrás de cámaras del último programa que se emitió. En la grabación se puede ver a la conductora de televisión interactuando con sus colaboradores. Entre ellos se encontraba el 'Loco' Wagner.

Este cambio en sus reacciones con su equipo de producción se habría dado luego de lo expresado públicamente por Álamo. Recordemos que en varias oportunidades, la estrella de ATV protagonizó incidentes en vivo con su equipo de trabajo. Ella no dudó en callarlos porque no la dejaban concentrarse o porque no podía hablar por los comentarios que emitían detrás de cámaras.

El 'Loco' Wagner se ha quedado como apoyo en la voz en off de las presentaciones que tiene el programa "Magaly TV, la firme". La presencia de 'Canchita' Centeno se ha reducido. Antes ella participaba en el programa en vivo con imitaciones, pero ahora solo la podemos ver en las notas que graban en exteriores.

Detrás de cámaras de "Magaly TV, la firme"