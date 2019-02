Premios Grammy 2019 EN VIVO ONLINE: fecha, hora y canal para ver la premiación

Son pocas las horas que separan a los fanáticos y seguidores de los Premios Grammy 2019 de conocer quienes serán los artistas consagrados en esta nueva gala. Y es que este domingo 10 de febrero se realizará su edición número 61 la cual tendrá lugar en el Staples Center de Los Ángeles, California.

Esta ceremonia de los Grammy 2019, que premia a lo mejor de la música en este último periodo, tiene entre sus nominados a importantes artistas como Lady Gaga, BTS, Dua Lipa. La emoción crece y a ala expectativa de poder conocer quienes serán los ganadores de los Premios Grammy 2019, te detallamos en esta nota todos los datos que tienes que saber para disfrutar de la ceremonia.

¿Cuándo son los Grammy 2019?

Los Grammy 2019 se realizarán en los Staples Center de Los Ángeles California, este domingo 10 de febrero de 2019. La edición 61 premiará a los mejores artistas y producciones que realizaron singles o albumes en el rango del 1 de octubre de 2017 al 30 de setiembre. El Staples Center, lugar donde se llevará a cabo los Grammy 2019 EN VIVO es un amplio recinto multiusos, considerado uno de los más modernos y lujosos del mundo.

¿ A qué hora ver los Premios Grammy 2019 EN VIVO?

Los Grammys se transmitirán en horarios distintos para cada país. En el caso de España, se podrá ver la ceremonia a las 2:00 a.m mientras que en Ecuador, Colombia y Perú será transmitido a las 8:00 pm. En Estados Unidos, por su parte, se verá a las 6:00 p.m. y 9:00 p.m hora del este. En el caso de México, los Premios Grammy, se verán a las 7:00 pm y 10:00 pm en Chile.

¿Cómo ver los Grammy 2019 EN VIVO?

El equipo de LaRepública.pe seguirá a detalle la edición número 61 de los Grammy 2019 para brindarte la lista actualizada de ganadores. Asimismo cubriremos las incidencias que como siempre, nos traen las galas o redcarpet.

¿Qué canal transmitirá los Grammy 2019 EN VIVO?

La edición 61 de los Grammy 2019 se podrán disfrutar a través del canal CBS, para Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica se verá vía TNT y TNT Series.

Grammy 2019: Horarios EN VIVO ONLINE

Estos son los horarios por los cuales podrás ver los Grammy 2019 EN VIVO

Premios Grammy 2019 en España: 2:00 a.m. (lunes 11 de febrero)

- Premios Grammy 2019 en Estados Unidos: 6:00 p.m. (Pacífico), 9:00 p.m. (hora del este)

- Premios Grammy 2019 en México: 7:00 p.m.

- Premios Grammy 2019 en Argentina: 10: 00 p.m.

- Premios Grammy 2019 en Chile: 10:00 p.m.

- Premios Grammy 2019 en Ecuador: 8:00 p.m.

- Premios Grammy 2019 en Colombia: 8:00 p.m.

- Premios Grammy 2019 en Venezuela: 9:00 p.m.

- Premios Grammy 2019 en Perú: 8:00 p.m.

Grammy 2019: Canales EN VIVO ONLINE

Esta nueva edición te trae los siguientes canales para que disfrutes de la gala via Grammy 2019 ONLINE

- Premios Grammy 2019 en Estados Unidos: CBS

- Premios Grammy 2019 en Latinoamérica: TNT y TNT Series

Hoy llega la noche que tú y tus estrellas favoritas estaban esperando 🤩 Llegan los #GRAMMYsTNT

Dinos, ¿cuál de estas dos presentaciones esperas con más ansiedad?



19HS (MEX) | 20HS (PAN - COL) | 21HS (VEN) | 22HS (CH - AR) pic.twitter.com/0Djr9D4md9 — TNT™ América Latina (@TNTLA) 10 de febrero de 2019

Grammy 2019 EN VIVO: Lista completa de nominados a la gala

La gala de estos Premios Grammy 2019 trae nuevas sorpresas respecto a las nominaciones en sus distintas categorías. Como se recuerda, los reconocimientos a esta gala número 62 se hicieron públicos el 7 de diciembre de 2018. Aquí te presentamos la lista completa de los artistas nominados

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO

- ‘I like it’ - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

- ‘The Joke’ - Brandi Carlile

- ‘This is America’ - Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson

- ‘God's Plan’ - Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

- ‘Shallow’ - Lady Gaga & Bradley Cooper

- ‘All the stars’ - Kendrick Lamar & SZA

- ‘Rockstars’ - Post Malone Featuring 21 Savage, Louis Bell & Tank God,

- ‘The Middle’ - Zedd, Maren Morris & Grey

MEJOR ÁLBUM

- Cardi B

- Brandi Carlile

- Drake

- H.E.R.

- Post Malone

- Janelle Monáe

- Kacey Musgraves

- Kendrick Lamar

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO

- ‘All the stars’

- ‘Boo'd up’

- ‘God's plan’

- ‘In my Blood’

- ‘The Joke’

- ‘The Middle’

- ‘Shallow’

- ‘This is America’

MEJOR DUO O GRUPO

- ‘Fall in line’ - Christina Aguilera ft. Demi Lovato

- ‘Don't go Breakin my heart’ - Backstreet Boys

- ‘SWonderful’ - Tony Bennett & Diana Krall

- ‘Shallow’ - Lady Gaga & Bradley Cooper

- ‘Girls like you’ - Maroon 5 ft. Cardi B

- ‘Say Something’ - Justin Timberlake ft. Chris Stapleton

- ‘The Middle’ - Zedd, Maren Morris & Grey

MEJOR POP ÁLBUM

- ‘Camila’ - Camila Cabello

- ‘Meaning of Life’ - Kelly Clarkson

- ‘Sweetener’ - Ariana Grande

- ‘Shawn Mendes’ - Shawn Mendes

- ‘Beautiful Trauma’ - P!nk

- ‘Reputation’ - Taylor Swift

MEJOR ROCK PERFORMANCE

- ‘Four Out of Five’ - Arctic Monkeys

- ‘When Bad Does Good’ - Chris Cornell

- ‘Made an America’ - THE FEVER 333

- ‘Highway Tune’ - Greta Van Fleet

- ‘Uncomfortable’ - Halestorm

MEJOR RAP PERFORMANCE

- Cardi B

- Drake

- Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

- Anderson .Paak

- Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

MEJOR RAP ÁLBUM

- ‘Invasion of Privacy’ - Cardi B

- ‘Swiming’ - Mac Miller

- ‘Victory Lap’ - Nipsey Hussle

- ‘Daytona’ - Pusha T

‘Astroworld’ - Travis Scott

MEJOR ÁLBUM ALTERNATIVO LATINO

- ‘Claroscura’ - Aterciopelados

- ‘Coastcity’ - COASTCITY

- ‘Encanto Tropical’ - Monsieur Periné

- ‘Gourmet’ - Orishas

- ‘Aztlán’ - Zoé

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA PELÍCULA

- ‘All The Stars’ - Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Alexander William Shuckburgh, Mark Anthony Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA). Para: "Black Panther"

- ‘Mystery of Lover’ - Sufjan Stevens, songwriter (Sufjan Stevens). Para: "Call Me By Your Name"

- ‘Remember me’ - Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez, songwriters (Miguel Featuring Natalia Lafourcade). Para: "Coco"

- ‘Shallow’ - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper). Para: A Star Is Born

- ‘This is me’ - Benj Pasek & Justin Paul, songwriters (Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble). Para: The Greatest Showman

MEJOR ARTISTA NUEVO

- Chloe x Halle

- Luke Combs

- Greta Van Fleet

- H.E.R.

- Dua Lipa

- Margo Price

- Bebe Rexha

- Jorja Smith

MEJOR ÁLBUM POP LATINO

- Pablo Alborán

- Natalia Lafourcade

- Carlos Vives

- Raquel Sofía

- Claudia Brant

MEJOR SOLO PERFORMANCE

- ‘Colors’ - Beck

- ‘Havana’ - Camila Cabello

- ‘God is a woman’ - Ariana Grande

- ‘Joanne’ - Lady Gaga

- ‘Better Now’ - Post Malone

Grammy 2019: Presentadores para esta nueva gala

Un gran repertorio de artistas nos tiene preparado los Grammy 2019 . Te presentamos aquí la lista oficial de artistas:

- Cardi B

- Camila Cabello

- Shawn Mendes

- Miley Cyrus

- Maren Morris

- Little Big Town

- Ricky Martin

- Janelle Monáe

- Kacey Musgraves

- Brandi Carlile

- H.E.R

- Dan + Shay

- Chloe x Halle

- Mark Ronson

- Travis Scott

- Dua Lipa y St. Vincent

- Lady Gaga