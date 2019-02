Bradley Cooper: "Me avergonzó no ser nominado como Mejor director"

A pesar de las nominaciones a los premios Óscar (ocho, en total) y a los Grammy, el actor y novel director, Bradley Cooper, le confesó a la conductora Oprah Winfrey, que se sintió decepcionado de él mismo al no ser nominado en la categoría Mejor director.

"Estaba avergonzado. Estaba en una cafetería en Nueva York, miré mi teléfono y Nicole Caruso, mi publicista, me felicitó y me dijo todo a lo qué habíamos sido nominados. Ni siquiera me dieron las malas noticias. Me sentí avergonzado porque sentí que no había hecho mi trabajo", sostuvo Cooper, quien logró su cuarta nominación como Mejor actor.

Sin embargo, el actor dejó claro que no está disconforme con lo que consideró la Academia. "No me sorprendió. Nunca me sorprendió que no obtuviera nada", agregó. En la categoría Mejor director, sigue como favorito el mexicano Alfonso Cuarón por 'Roma', película que incluso fue halaga por Cooper, quien buscó a la protagonista Yalitza Aparicio en la fiesta previa a los Óscar.

Según comenta el actor, a pesar de competir a Mejor película, su trabajo como cineasta no estuvo al nivel de las nominaciones. "Bueno, piénsalo (le dijo a Oprah Winfrey). No hice mi parte del trabajo. Trabajaré en eso".