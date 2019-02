¿Melissa Klug y Jamila Dahabreh se divirtieron juntas como mejores amigas? [VIDEO]

Disfrutó a lo grande. Melissa Klug celebró por todo lo alto su cumpleaños número 35 en su exclusiva mansión. La ex de Jefferson Farfán hizo su gran lista de invitados, pero no todos asistieron y algunos nombres en la fiesta de la 'Blanca de Chucuito' han disparado las alarmas en Chollywood.

Algunos amigos de Melissa Klug estuvieron ausentes, sin embargo, un personaje polémico en la vida de Jefferson Farfán llamó la atención en la fiesta de la pareja de Ítalo Valcárcel, pues la presencia de Jamila Dahabreh no pasó desapercibida ante las cámaras de los colaboradores del programa 'Valgame Dios'.

Mientras Melissa Klug hacia alarde de sus desenfrenados movimientos de caderas y de toto frente a su piscina, Jamila Dahabreh disfrutaba de los tragos que ofrecieron en el cumpleaños de la ex de Jefferson Farfán y del primo de la 'Blanca de Chucuito. ¿La pareja de Ítalo Valcárcel la invitó o no se percató de ella?

Diversas especulaciones se desprenden tras el informe. Los conductores de 'Válgame Dios', Rodrigo González y Gigi Mitre, no se quedaron con la duda y le preguntaron a su invitado de inicio de semana Diego Chávarri, quien adujo que no sabía nada de la supuesta nueva amistad que habría entre Melissa Klug y Jamila Dahabreh, la ex 'amiguita' de la popular 'Foquita' Farfán.

¿Primo de Melissa Klug es el novio de Jamila Dahabreh?

Melissa Klug tuvo distintos atuendos durante todo el agasajo de su onomástico número 35. La ex de Jefferson Farfán recibió serenata e Ítalo Valcárcel también la sorprendió con un sensual baile de festejo cerca de la piscina.

Al parecer, Jamila Dahabreh fue invitada por el primo de Melissa Klug y no por la 'Blanca de Chucuito' , quien se divertía y derrochaba amor junto a su pareja Ítalo Valcárcel en su onomástico 35.

Melissa Klug celebró su cumpleaños 35 y Jamila Dahabreh disfrutó del agasajo