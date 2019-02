Gianina Luján deja mal parada a Tilsa Lozano y le recuerda relación con Juan Manuel Vargas

Gianina Luján fue invitada al programa de Magaly Medina para contar más de su participación en Play Boy, sin embargo, no pudo evitar hablar de Tilsa Lozano.

"Oye, es cierto lo que tú le has dicho, se ve que la quieres mucho", señala Magaly haciendo referencia a una nota que titularon con una frase que dijo la modelo, en la que señalaba que la especialidad de la conductora de 'En Exclusiva' era 'quitar maridos'.

"Bueno eso lo sabe todo el mundo y ella lo aceptó en el programa de Beto Ortiz, haciéndose la señora mártir, la amante engañada, la que no sabía nada y bueno sabemos que eso es mentira", mencionó Gianina, quien también se refirió sobre el nuevo programa que conduce la ex 'vengadora'.

"El programa que tiene ahora ya tienen un nombre, pero para conducción y otras cosas, no", y fue después de esa frase que la 'playmate' volvió a arremeter contra Tilsa Lozano: "Pues para quitar maridos", señaló entre risas la modelo, cunado Magaly Medina le preguntó "¿para qué sirve Tilsa?.

Luego aprovechó para recordar la relación sentimental que mantuvo Tilsa con Juan Manuel Vargas. Según Gianina, la ex 'vengadora' lloró en el programa de Beto Ortiz porque no le quedaba de otra y es que aseguró que no pudo romper la relación que tenía el futbolista con la madre de sus hijos. Además afirmó que lloró de impotencia y que solo le quedó decir que la engañaron.

Gianina Luján arremetió contra Tilsa Lozano

Hasta el momento Tilsa Lozano no se ha pronunciado al respecto.