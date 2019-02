Válgame Dios: Daniela Arroyo explota tras difusión de mensajes relacionados a Jefferson Farfán

Daniela Arroyo tomó popularidad luego de un video que compartió al lado de Jefferson Farfán. Según las declaraciones que dio en su momento, ellos eran amigos.

Sin embargo, fue en 'Válgame Dios' donde Rodrigo González le quitó el teléfono y leyó presuntas conversaciones que la modelo habría tenido con el jugador del Lokomotiv. Al parecer ella le habría invitado a comer a un chifa, pero fue el propio Jefferson, quien aclaró que no la conocía y que no habría ido a comer con ella porque no era su amiga.

Daniela no se quedó conforme con lo que Farfán dijo, por lo que decidió ir a aclarar el tema a 'Magaly TV, la firme', donde desmintió al jugador de fútbol: "“Creo que si él diría que soy una fan, que no me conoce, entonces… cómo tengo su número de Whatsapp y cómo tengo mensajes de Whatsapp cuando él me ha escrito, cuando él me pidió mi número”, señaló.

El tema habría llegado a su fin, pero en la última edición del programa conducido por Rodrigo y Gigi se mostraron unas imágenes de la modelo al lado de Yordy Reyna y además salieron a la luz los mensajes que intercambió Daniela con Carlos Padilla, gran amigo de Jefferson Farfán.

Según lo mostrado por el programa, la modelo le decía al joven que no sabía dónde ir a comer y el le prometió llevar a alguna cevichería. Después hablaron del futbolista, con quien ella se habría querido comunicar para aclarar todo lo sucedido la primera vez que la entrevistaron.

Esta fue la nota que realizó 'Válgame Dios' sobre Daniela Arroyo

Tras la emisión de la nota, la modelo usó sus redes sociales para enviar un duro mensaje a todos los involucrados: "¿De verdad? ¿No tienen otra cosa mejor que inventarse? Hagan bien su trabajo e investiguen antes de hablar sin saber. Y a la otra persona que revela conversaciones por dinero y no las muestra completas, solo a su conveniencia. Tengo que decirte que el karma existe y te está sucediendo justo en este momento", escribió Daniela Arroyo.